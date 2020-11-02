روحاني: الأمريكيون يحلمون بالعودة إلى إيران وهم يعلمون أنها أقوى قوى المنطقة

الوقت- اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الأمريكيين يحلمون بالعودة إلى إيران وهم يعلمون أنها أقوى قوى المنطقة.

قال روحاني في كلمة وسط الحشود المشاركة في ساحة "آزادي" بالعاصمة طهران، بمناسبة احياء الذكرى السنوية الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية، ان الشعب صوت على النظام الاسلامي في استفتاء قبل 41 عاماً، وشعبنا انتصر عندما اختار الثورة الاسلامية.

واضاف روحاني، ثورتنا تركت اثرها على المنطقة والعالم الاسلامي وعلى كل العالم، قائلا، ان مشكلة امريكا مع شعبنا هي اختياره للاستفتاء، اميركا تريدنا ان نعود الى ما قبل 41 عاما لكن شعبنا يرفض العودة.