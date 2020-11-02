مؤسسة الصناعات الدفاعية الإيرانية تعرض منجزاتها خلال مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

الوقت- قامت مؤسسة الصناعات الدفاعية ، اليوم الثلاثاء، في طهران بعرض بعض المنجزات الدفاعية للقوات المسلحة الايرانية على هامش مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

انطلقت مسيرات إحياء الذكرى السنوية الواحدة الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، في العاصمة طهران وجميع محافظات ايران الاسلامية.

وتدفقت الجماهير الايرانية الغفيرة منذ الصباح الباكر الى شوارع العاصمة الايرانية طهران حيث انطلقت فيها 12 مسيرة ضخمة تجوب شوارعها اضافة الى انطلاق آلاف المسيرات في ارجاء البلاد.

وتشهد معظم المدن الايرانية تساقطاً للثلوج ولكن المواطنين توافدوا منذ ساعات الصباح الباكر الى الساحات لإحياء الذكرى الواحدة الأربعين التي فجرها الامام الخميني الراحل (رض) عام 1979.

ويقوم اكثر من 6 آلاف مصور ومراسل لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية بالتغطية الاعلامية لمراسم الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية.