وزير الخارجية الإيراني يشارك في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

الوقت- شارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، في مسيرات احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

قال ظريف في تصريح له خلال مشاركته في مسيرات احياء الذكرى الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية، إن الامريكيين وعلى مدى 41 عاماً يخطئون في حساباتهم حول الثورة الاسلامية ما جعل الايرانيين يقفون ضدهم متحدين.

ونوه ظريف الى ان مراسم تشييع الشهيد قاسم سليماني كانت استفتاءأ عاما ليقول للاميركيين ان الارهاب هو ما تقوم به واشنطن، لافتا الى ان قوة الشعب هي التي ارغمت كافة القوى الكبرى لاحترام ايران.

واشار ظريف الى اهداف زيارته المرتقبة الى المانيا للمشاركة في المؤتمر الامني في ميونيخ، قائلا، ان الهدف من الزيارة هو طرح وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية وتبيين الخطر الذي تشكله سياسات اميركا على المنطقة.