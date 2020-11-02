طالبان تأسر ركّاب طائرة التجسس الأميركية التي أسقطت في أفغانستان

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  الثلاثاء 16 جمادي الثاني 1441

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الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.. إنجازات عظيمة بأيد إيرانية

الذكرى الحادية والأربعون لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.. إنجازات عظيمة بأيد إيرانية الوقت- إيران تحيي يوم غد الثلاثاء الذكرى الواحد والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

هل تنجح حكومة دياب في كسب الثقة؟ الوقت- لا يزال الوضع العام في لبنان غير مستقر حتى اللحظة مع العلم أن الحكومة الجديدة تتلمس طريقها إلى النور، ومع ذلك هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه الحكومة التي من المفترض ان تحصل على الثقة من البرلمان يوم الغد الثلاثاء، في خطو...

كيف يبعد امتلاك المزيد من القوة شبح الحرب عن البلاد؟ إن تأکيد قائد الثورة الإسلامية المعظم على الحاجة إلى أن تصبح إيران قويةً لمنع الحرب، هو تأکيد علی تجربة تاريخية حول الحاجة إلى تحقيق توازن بين القوى في منطقة جنوب غرب آسيا المعرضة للأخطار، لحفظ السلام.

تطوّرات هذه الأيام في إدلب وخيارات أردوغان تتواصل العملية العسكرية السورية في إدلب في الوقت الذي حذرت فيه أنقرة مرارًا من تقدم القوات السورية في الأيام الأخيرة، ودعت من خلال التهديدات بوقف العملية.

لماذا تحوّلت تركيا إلی تهديد للأمن القومي للکيان الإسرائيلي؟ في حين أن تركيا كانت دائمًا تتمتع بعلاقة واسعة واستراتيجية مع الصهاينة، ولکن من خلال دخولها إلی مجال الدور الإقليمي والاقتصاد المتوسطي، أصبحت تشكل تحدياً وتهديداً للصهاينة.

أخبار

البيان الختامي لمسيرات انتصار الثورة الاسلامية: صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب

البيان الختامي لمسيرات انتصار الثورة الاسلامية: صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب

الوقت- أكد البيان الختامي لمسيرات احياء الذكرى السنوية الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، ان صفقة القرن ستموت قبل موت ترامب.

فيصل المقداد: الثورة الإسلامية وضعت أسساً حقيقية لنصرة الشعوب المناضلة من أجل حريتها وسيادتها واستقلالها الوقت- أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن الثورة الإسلامية الإيرانية جاءت لتغير الموازين ليس في المنطقة فقط بل في العالم أجمع وتضع أسسا حقيقية لنصرة الشعوب المناضلة من أجل حريتها وسيادتها واستقلالها لافتاً إلى أن سورية كانت من أوائل الدول التي رحبت بانتصارها.

روحاني: الأمريكيون يحلمون بالعودة إلى إيران وهم يعلمون أنها أقوى قوى المنطقة الوقت- اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الأمريكيين يحلمون بالعودة إلى إيران وهم يعلمون أنها أقوى قوى المنطقة.

مؤسسة الصناعات الدفاعية الإيرانية تعرض منجزاتها خلال مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الوقت- قامت مؤسسة الصناعات الدفاعية ، اليوم الثلاثاء، في طهران بعرض بعض المنجزات الدفاعية للقوات المسلحة الايرانية على هامش مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وزير الخارجية الإيراني يشارك في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الوقت- شارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، في مسيرات احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

الرئيس الإيراني يشارك في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الوقت- شارك الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، في مسيرات احياء الذكرى الواحدة والأربعين لانتصار الثورة الاسلامية.

طالبان تأسر ركّاب طائرة التجسس الأميركية التي أسقطت في أفغانستان الوقت-قبل أسبوعين، أثار تحطم طائرة التجسس E11A التابعة للجيش الأمريكي في مقاطعة غزنة بأفغانستان جدلًا واسعًا، واعترف البنتاغون بعد ست ساعات

عريقات ينفي سحب مشروع قرار في مجلس الأمن يدين "صفقة القرن" عريقات ينفي سحب مشروع قرار في مجلس الأمن يدين "صفقة القرن"

مقتل 5 في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول الوقت-قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مهاجماً انتحارياً قتل خمسة أشخا

معاون وزير الخارجية السوري: الوجود التركي غير شرعي ومن واجبنا إنهاؤه الوقت-قال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، إن الوجود التركي في سوريا غير شرعي

البنتاغون الأميركي يعلن رسمياً عن إصابات جديدة في استهداف "عين الأسد" الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في بيان رسمي إصابة 109 جنود أميركيين

الحكومة اللبنانية تمثل اليوم أمام مجلس النواب لنيل الثقة الوقت-تمثل الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب وسط العاصم

انطلاق مسيرات مليونية احتفالا بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران الوقت-انطلقت في كافة المحافظات والمدن الايرانية صباح اليوم الثلاثاء مسيرات مليونية احتفالا بالذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية.

انطلاق مسيرات ضخمة في أنحاء ايران بمناسبة الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية الوقت- انطلقت مسيرات إحياء الذكرى السنوية الواحدة الاربعين لإنتصار الثورة الاسلامية، في العاصمة طهران وجميع محافظات ايران الاسلامية.

50 ٪ من محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري الوقت- أكد التلفزيون السوري ان نحو 50 ٪ من محافظة إدلب معقل الجماعات الإرهابية المسلحة باتت تحت سيطرة الجيش السوري.

رئيس وزراء قطر الأسبق يكشف عن اتفاقية جديدة بين الاحتلال ودول عربية الوقت- توقّع رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ، حمد بن جاسم، أنه سيتم توقيع اتفاقية عدم اعتداء بين كيان الاحتلال ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن، وربما المغرب.

برلماني عراقي يؤكد بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في العراق الوقت- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي الغانمي، أمس الاحد بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الاراضي العراقية.

الخلافات والاتهامات تعود بين قوات موالية للسعودية وأخرى للإمارات في اليمن الوقت- عادت الخلافات والاتهامات بين قوات "عبد ربه منصور هادي" المدعومة سعوديا، وقوات ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتيا.

البخيتي: موازين القوى تغيّرت لمصلحة القوات اليمنية الوقت- أكد عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله في اليمن محمد البخيتي ان القوات اليمنية المشتركة مازالت تواصل تقدمها نحو مأرب والجوف، كاشفاً سبب تجميد عملية دخول القوات المسلحة الى مدينة مأرب في الوقت الحاضر وذلك لاعتبارات انسانية وايضاً لتوسط دولة عربية واعطاء فرصة لحزب الاصلاح للوفاء بالتزاماته ومراجعة حساباته.

ولايتي: صفقة القرن صفقة مخادعة وخيانية الوقت- وصف مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي، صفقة القرن بانها صفقة مخادعة وخيانية، مؤكدا بان اي مشروع يتجاهل حق سكان فلسطين الاصليين في تقرير المصير محكوم بالفشل.

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أخبار

طالبان تأسر ركّاب طائرة التجسس الأميركية التي أسقطت في أفغانستان

الثلاثاء 16 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
طالبان تأسر ركّاب طائرة التجسس الأميركية التي أسقطت في أفغانستان

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الوقت-قبل أسبوعين، أثار تحطم طائرة التجسس E11A التابعة للجيش الأمريكي في مقاطعة غزنة بأفغانستان جدلًا واسعًا، واعترف البنتاغون بعد ست ساعات مع كثير من التكتم بأن الطائرة تابعة للجيش الأميركي، وهو ما طرح جملة من التساؤلات حول الحادثة التي بقي يلفّها الغموض.

بعد أسبوعين من وقوع الحادث، لم يصدر الأمريكيون أي ردّ رسمي عن سبب وكيفية تحطم طائرة التجسس وهوية طاقمها، في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد أن الطائرة العسكرية الأمريكية قد تم إسقاطها على يد الحركة، كاشفًا عن وجود ضباط كبار في المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) على متن الطائرة.

وأتاح إعلان البنتاغون المؤجل وغير الكافي لطبيعة وهوية من كانوا على متن الطائرة تعزيز الشكوك حول الحادث وطبيعته، ونتائجه. وفي أعقاب التقارير غير الرسمية والتكهنات الإعلامية، بعد يومين من الحادثة، وهو اليوم الذي كان فيه قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مكنزي يتواجد سراً في أفغانستان، أعلن البنتاغون اسمين، وأصر على أن اثنين فقط ممن كانا على متن الطائرة، قد لقيا مصرعهما في الحادث.

أمّا مصادر موقع "العهد" الإخباري، فتشير الى أن الرواية كانت تستند إلى شيء آخر.

وبحسب مصادر "العهد"، فقد أُجبِرَت طائرة التجسس في بداية الأمر على الهبوط اضطراريًا بسبب عطل فني وليس بسبب هجوم لحركة "طالبان"، ثم تحركت قوات "طالبان" بعد الحادث، وبدأت بمهاجمة الركاب داخل الطائرة حيث لقي أميركيان اثنان مصرعهما أثناء الاشتباك.

مصادر موقع "العهد" الاخباري تؤكد أن عدد من كانوا على متن الطائرة، بخلاف ما ادعاه البنتاغون، كانوا يزيدون عن اثنين، وأن "طالبان" قامت باحتجازتهم.

وعلى هذا الأساس، فإن أسر هؤلاء الأميركيين، الذين على ما يبدو مسؤولون كبار في وكالة الاستخبارات المركزية، أصبح ورقة رابحة لـ"طالبان" في عملية التفاوض مع الأميركيين.

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