مقتل 5 في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية كابول

الوقت-قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن مهاجماً انتحارياً قتل خمسة أشخاص قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة كابول، اليوم الثلاثاء.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد عن الهجوم الذي وقع قرب مدخل أكاديمية المارشال فهيم العسكرية التي تديرها الدولة في بداية ساعة الذروة الصباحية.

وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية لـ"رويترز" إنه "قُتل خمسة بينهم ثلاثة عسكريين ومدنيان". وأضاف أن 12 آخرين أصيبوا خمسة منهم مدنيون.

وشهدت الأكاديمية عدة هجمات في الماضي منها هجوم أعلن "تنظيم الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنه في أيار/مايو الماضي. وتواصلت هجمات المتشددين على قوات الأمن الأفغانية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة خلال الشهور الماضية، برغم محادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان للتوصل إلى اتفاق سلام.