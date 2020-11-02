معاون وزير الخارجية السوري: الوجود التركي غير شرعي ومن واجبنا إنهاؤه

الوقت-قال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، إن الوجود التركي في سوريا غير شرعي، مثل أي وجود أجنبي آخر من دون موافقة الحكومة السورية.

وأضاف سوسان أن واجبنا هو الحفاظ على سيادة بلادنا، وإنهاء أي وجود أجنبي غير مشروع، معتبراً أنّ "تركيا تعتدي على سوريا منذ بدء الحرب وشكلت الخزان والداعم الأساسي للإرهاب بمختلف الأشكال".

وتابع: إذا ارتضى إردوغان لنفسه أن يكون حامي الإرهاب فعليه تحمل المسؤولية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم امس الإثنين، مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين في قصف للجيش السوري شمالي سوريا.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أتراك قولهم إن "الجيش السوري هاجم موقعاً تركياً للمراقبة في تفتناز شمال سوريا، وأن تركيا ردت على الهجوم".

وقالت تنسيقيات المسلحين في سوريا إن القصف السوري طال مطار تفتناز بريف إدلب، حيث قتل وأصيب عدداً من الجنود الأتراك.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في 3 شباط/فبراير عن مقتل 6 جنود أتراك وجرح 9 آخرين في قصف مدفعي للجيش السوري في منطقة إدلب، وذكرت أنه قواتها "ردت على الهجوم، ودمرت أهدافاً معادية في منطقة إدلب"، بحسب تعبيرها.