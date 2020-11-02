الحكومة اللبنانية تمثل اليوم أمام مجلس النواب لنيل الثقة

الوقت-تمثل الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب وسط العاصمة بيروت لنيل الثقة، وسط إجراءات أمنية اتخذتها القوى الأمنية لمنع وصول المتظاهرين إلى ساحة المجلس.

وأفادت وسائل اعلامية لبنانية بأن وسط العاصمة يشهد تظاهرات شعبية تسبق جلسة منح الثقة.

وأشار مصدر امني إلى أن المتظاهرين يحاولون إزالة بعض العوائق الإسمنتية في محيط مجلس النواب، لافتاً إلى أن القوى الأمنية تطلق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في محيط المجلس.

وفي حين استخدمت القوى الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. قام المتظاهرون برشق القوى الأمنية بالحجارة في محيط البرلمان.