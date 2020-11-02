انطلاق مسيرات مليونية احتفالا بذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران

الوقت-انطلقت في كافة المحافظات والمدن الايرانية صباح اليوم الثلاثاء مسيرات مليونية احتفالا بالذكرى الـ 41 لانتصار الثورة الاسلامية.

وبدأت الحشود المليونية الى التوافد نحو الساحات والشوارع للمشاركة في مسيرات انتصار الثورة وذلك رغم برودة الجو وتساقط الثلوج في بعض المحافظات.

وفي طهران تم تحديد الشوارع الرئيسية التي تنطلق منها المسيرات التي تنتهي الى ساحة "آزادي" (الحرية) غرب طهران حيث سيكون التجمع هنالك ومن المقرر ان يلقي الرئيس حسن روحاني كلمة في الحشود الجماهيرية.

وتتزامن مسيرات هذه السنة مع أربعينية قائد قوات القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني.

هذا ويغطي أكثر من 6 آلاف مصور ومراسل لوسائل الاعلام المحلية والاجنبية، وقائع مراسم الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية، 300 منهم أجنبي.