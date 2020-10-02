برلماني عراقي يؤكد بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعدها في العراق

الوقت- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي الغانمي، أمس الاحد بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الاراضي العراقية.

وقال الغانمي لموقع بغداد اليوم: ان أمريكا بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعلياً من 15 قاعدة عسكرية.

ولفت الى ان "الامريكان انحصر وجودهم في قاعدتين الاولى في اربيل والثانية هي قاعدة عين الاسد في الانبار".

واضاف الغانمي، ان"الامريكان لديهم تمسك واصرار على البقاء في القاعدتين( اربيل- الانبار) لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحابهم من الجميع القواعد".