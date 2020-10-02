البخيتي: موازين القوى تغيّرت لمصلحة القوات اليمنية

الوقت- أكد عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله في اليمن محمد البخيتي ان القوات اليمنية المشتركة مازالت تواصل تقدمها نحو مأرب والجوف، كاشفاً سبب تجميد عملية دخول القوات المسلحة الى مدينة مأرب في الوقت الحاضر وذلك لاعتبارات انسانية وايضاً لتوسط دولة عربية واعطاء فرصة لحزب الاصلاح للوفاء بالتزاماته ومراجعة حساباته.

وقال البخيمي في حديث لقناة العالم عبر برنامج "المشهد اليمني": ان موازين القوى تغيرت لصالح القوات اليمنية بسبب هشاشة الوضع في المناطق التي تحت سيطرة دول العدوان ومرتزقتها، حيث الصراعات تتوسع فيما بين المرتزقة، علاوة على تزايد صراع المصالح ما بين السعودية والامارات الامر الذي يؤدي الى تصادم فيما بين مرتزقتهم في الداخل اليمني.

وشدد البخيتي على ان الحل في اليمن هو تحرك جميع المكونات السياسية اليمنية في اتجاه استعادة سيادة واستقلال اليمن، لانه لايمكن بناء دولة بدونهما وبدون دولة القانون.

واوضح عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله، ان السعودية والامارات تعمدتا افشال اتفاق الرياض، لانهما لم يتمكنا من تحقيق اطماعهما سواء على مستوى اليمن او على مستوى الجنوب، الا باثارة الصراعات الداخلية بين القوى القومية التي ربطت مصيرها بدول العدوان، وحتى فيما بين المرتزقة انفسهم، داعياً دول العدوان الى مراجعة حساباتها وان تدرك حقيقة فشلها في اليمن.

ولفت البخيتي الى ان السعودية باتت تعتمد بشكل كامل على المرتزقة اليمنيين ليس فقط في الجبهات الداخلية وانما حتى على الحدود، حيث يقف الجيش السعودي خلف المرتزقة ولا يشارك في المعارك البرية، وانما يقتل المرتزقة من يحاول الفرار منهم، مستغرباً من نشر الكثير من الاولوية والقوات السعودية في المحافظات الجنوبية التي تخضع للمرتزقة، متسائلاً ما الفائدة من نشر هذه القوات هناك؟