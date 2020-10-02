طيران الكيان الصهيوني يستهدف مواقع المقاومة الفلسطينية في غزة

الوقت- قصف طيران الكيان الصهيوني، في ساعة متأخر من الليلة الماضية، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في مدينتي خانيونس ودير البلح، جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الكيان الصهيوني، قصفت بصاروخ واحد على الاقل، الميناء الجديد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن طيران الكيان الصهيوني عاد ليقصف بثلاثة صواريخ، موقع (التل) التابع للمقاومة الفلسطينية، والواقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في ذات السياق استهدفت طائرات الكيان الصهيوني بدون طيار موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة، إضافة إلى أن مدفعية الكيان الصهيوني استهدفت نقطة للضبط الميداني في محيط المقبرة الشرقية شرقي جباليا. وأشارت المصادر إلى أنه لم يبلغ عن وقوع اصابات بين المواطنين.