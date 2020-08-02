إسرائيليون طُردوا من روسيا: "أخذوا DNA"

الوقت-مواطنون إسرائيليون وصلوا يوم الأربعاء إلى موسكو، على متن رحلة لشركة "يوروبلوت"، طُردوا بعدما لم يُسمح لهم بدخول روسيا. وزعموا أنه لم يتم الإيضاح لهم لماذا طُردوا، وأن القنصل الإسرائيلي يافا أوليفتسكي قالت لهم "هذا بسبب العلاقات مع روسيا".

فقط في الأسبوع الماضي، بعد يومٍ على إطلاق سراح نعمة يسسخار من السجن الروسي، طُرد من روسيا 10 إسرائيليين هبطوا في موسكو.

أحد الإسرائيليين الذين أوقفوا في موسكو روى لـ" Ynet"قبل طرده "لم يسمحوا لنا بالدخول وبدأوا استجوابنا، أخذوا بصماتنا وصوّرونا وأجروا لنا فحوصات DNAـ، أغلقوا علينا في غرفة من دون جوازات السفر، ودون مياه ودون دورة مياه. ببساطة لا يُصدّق. فقط بعد شكوانا جلبوا لنا قارورة مياه صغيرة واحدة للجميع".

وأضاف أن الإسرائيليين "عار على إسرائيل أن يفعلوا بإسرائيليين آخرين شيئاً كهذا. لا بأس ألا يسمحوا لنا بالدخول إلى روسيا، لكن لماذا يُقفلون علينا في غرفة طوال6 ساعات، دون مياه ودون دورة مياه ودون اتصالٍ بالعالم؟".

كما قلنا، في الأسبوع الماضي تم طرد 10 إسرائيليين من مطار موسكو بعد أن تم إيقافهم طوال 8 ساعات وأُخذت منهم بصمات وعينات DNA.

التقدير هو أن طرد الإسرائيليين في الأسبوع الماضي كان انتقاماً روسياً على طرد إسرائيل سواحاً روس، كانوا بحسب الشبهة مهاجري عمل أو طالبي لجوءٍ سياسي.