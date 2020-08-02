الإعلام الحربي ينشر مشاهد جديدة من عملية "البنيان المرصوص"

الوقت-نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة من عملية البنيان المرصوص تظهر سيطرة القوات المسلحة في حكومة صنعاء على جبل صَلِب الاستراتيجي الفاصل بين محافظتي مأرب وصنعاء والمواقع المحررة غربي مدينة مأرب شمال شرق البلاد.

مراسلنا لفت إلى أن أهمية جبل صلب الاستراتيجي تكمن في إشرافه على العديد من المناطق في مديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء ومنطقة ماس في مديرية مَدْغَل الجِدْعان شمالي غرب محافظة مأرب النفطية.

كما أوضحت المشاهد الخسائر الفادحة في قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي ومعداتها خلال استعادة الجيش واللجان الشعبية السيطرة على جبل صلب الاستراتيجي وعدد من المواقع رغم الغارات الجوية المكثفة للتحالف السعودي التي حاولت منع الجيش واللجان الشعبية.

وكانت قوات الرئيس هادي والتحالف السعودي قد تمكنتا من السيطرة على جبل صلب الاستراتيجي في كانون الأول/ديسمبر 2015.

وفي السياق، شنّت مقاتلات التحالف السعودي، فجر اليوم السبت، 9 غارات جوية استهدفت فيها منطقة نَقيْل الفَرْضَة بمديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء.

كما استهدفت غارات جوية للتحالف السعودي مديرية الغَيْل بمحافظة الجوف المجاورة بالتزامن مع استمرار المواجهات بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى في منطقة الساقية في ذات المديرية.

وتدور مواجهات عنيفة أيضاً بين الطرفين في مديرية المُتون شمالي غرب المحافظة امتداداً إلى منطقة العَقَبَة في مديرية الخَبْ والشَعْف شرقي المحافظة الصحراوية مع السعودية شرق اليمن.

وخلال الساعات الماضية استهدفت طائرات التحالف السعودي بـ 5غارات منطقة العَطن في مديرية بكيل المير بمحافظة حَجَّة، ما أسفر عن نفوق عدد من المواشي وأضرار مادية للمواطنين، وطاولت غارات جوية للتحالف السعودي منطقة المَزْرَق الحدودية في مديرية حَرَض بمحافظة حَجَّة شمال غرب اليمن قبالة جيزان السعودية.

كذلك شنّ التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على مديرية باقِم الحدودية شمالي محافظة صعدة قبالة عسير السعودية.