مشروع قرار تونسي إلى مجلس الأمن يندد بـ"صفقة القرن"

الوقت-بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره التونسي قيس سعيد مشروع القرار الذي ستقدّمه تونس إلى مجلس الأمن حول "صفقة القرن".

عباس أعرب في اتصال هاتفي عن تقديره للموقف التونسي الداعم للحق الفلسطيني الثابت، كما بحث الجانبان مشروع القرار الذي ستقدمه تونس إلى مجلس الأمن واتفقا على أن يتم التشاور مع الدول العربية والدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني.

وتعمل تونس، العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن حالياً، على إعداد مشروع قرار يندد بـ"صفقة القرن" من أجل التصويت عليه خلال الزيارة المرتقبة لعباس إلى مجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، للحديث عن الموقف الفلسطيني من "الصفقة".

وسبق للرئيس التونسي أن ظهّر دعمه المطلق للقضية الفلسطينية، حيث وصف في تصريحات سابقة خطة الإدارة الأميركية بـ"مظلمة القرن"، واعتبرها "خيانة عظمى".