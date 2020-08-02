الاتحاد البرلماني العربي يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة الرد على "صفقة القرن"

الوقت-يعقد الاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت اجتماعاً طارئاً في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة سبل الرد على "صفقة القرن"، وتأكيد الموقف العربي الرافض لها والداعم للشعب الفلسطيني.

ويشارك في الاجتماع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى جانب ممثلين عن عشرين برلماناً عربياً، بينهم 16 رئيساً.

وستصدر عن المؤتمر الذي يترأسه رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، مجموعة من التوصيات التي تؤكد وقوف البرلمانات العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومساندتها لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وكان الاجتماع الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في العاصمة الأردنية شهد مطالبة بمراجعة نص البند وإزالة الفقرة المتعلقة بوقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.