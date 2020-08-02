ارتفاع عدد وفيات المصابين بفايروس "كورونا" إلى أكثر من 720 شخصاً في الصين

الوقت-أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت أنّ فيروس كورونا المستجدّ أصاب أكثر من 34 ألفاً و500 شخص في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو)، توفي منهم 722 شخصاً.

ويشكل هذا العدد الجديد زيادة قدرها 86 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، في أكبر حصيلة يومية حتى الآن.

وفي التحديث اليومي، أوضحت اللجنة الوطنية للصحة أن 3339 إصابة جديدة مؤكدة سجلت.

وتقترب حصيلة الوباء من عدد الوفيات بفيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي حدث في 2002 و2003 وأسفر عن وفاة 774 شخصاً في العالم.

وتكافح الصين للسيطرة على الوباء وقد اتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

الوباء دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.

هذا وأعلنت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الصينية وفاة أميركي في مدينة ووهان نتيجة إصابته بالفيروس.

أما في طوكيو فأعلنت وزارة الخارجية اليابانية وفاة ياباني يشتبه بإصابته بالفيروس في مدينة ووهان.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الرجل في الستين من العمر، أخل المستشفى بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد وقام المستشفى بإبلاغ السفارة اليابانية في الصين بوفاته.

وذكرت السلطات الصينية أن الرجل أصيب على الأرجح بفيروس كورونا الحاد، لكن "من الصعب تأكيد ذلك بشكل نهائي"، وأوضحت أن سبب الوفاة هو التهاب رئوي فيروسي.

وكانت وزارة الخارجية الصينية ذكرت الخميس أن 19 أجنبياً أصيبوا بالمرض في الصين، شفيّ اثنان منهم. لكنها رفضت كشف جنسياتهم.