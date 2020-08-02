الجيش السوري يحرر المزيد من القرى في ريفي إدلب وحلب

الوقت-سيطر الجيش السوري على ثماني قرى في ريف حلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي.

الجيش السوري حرر قرى إجاز وتل التبازير ومحاريم وخواري وكراتين وحوير العيس ورسم الورد وأباد في ريف إدلب الشرقي.

وفي ريف حلب الجنوبي سيطر الجيش على قرى برنة وزيتان.

كما نقلت مصادر ميدانية أن جبهة النصرة وحلفاءها بدأوا بالانسحاب من الجيب الذي يسيطرون عليه شرقي طريق حلب دمشق.

هذا واستقدمت تركيا عشرات الآليات لتعزيز تواجدها في ريف إدلب، بعد حصار معظم نقاط المراقبة التابعة لها في المحافظة، خلال العملية العسكرية للجيش السوري للسيطرة على اتسترادي حلب دمشق وحلب اللاذقية.

وأفادت مصادر محلية في ريف إدلب، أن 3 أرتال للجيش التركي دخلت عبر معبر كفرلوسين شمال إدلب، خلال 72 ساعة، تضمّ عشرات الآليات الثقيلة والمدافع وأجهزة رادار وغرف مسبقة الصنع.