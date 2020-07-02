حكومة صنعاء تتهم قوات التحالف بارتكاب آلاف الخروقات لاتفاق السويد

الوقت-أصيبت 3 نساء بقصف مدفعي للقوات المتعددة للتحالف السعودي استهدف شارع صدام بمديرية الحالي جنوبي محافظة الحُدَيْدَة، مساء أمس الخميس.

وجرى ذلك بالتزامن مع قصف القوات المتعددة للتحالف بعدد من صواريخ الكاتيوشا منطقة كيلو 16 شرقي مدينة الحُديدة الساحلية غرب اليمن، وفقا لما أفاد مصدر عسكري في حكومة صنعاء.

وقالت حكومة الرئيس هادي، إنها سلّمت رئيس الفريق الأممي الجنرال جوها "قائمة بخروقات وانتهاكات لوقف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة".

واعتبرت حكومة الرئيس هادي أن "اللجنة (إعادة الانتشار) ابتعدت عن مهامها التي أنيطت بها بموجب اتفاق ستوكهولم وأهمها فتح الممرات الإنسانية وإعادة انتشار القوات ونزع الألغام والحواجز العسكرية".

وكان قائد المنطقة العسكرية الخامسة التابعة لحكومة صنعاء، اللواء يوسف المداني، اتهم القوات المتعددة للتحالف السعودي بارتكاب أكثر من 51الف و830 خرقًا لاتفاق السويد مؤكداً بأن تلك الخروقات أدّت لاستشهاد ألف و62 مواطنًا وجرح 3 آلاف و567 آخرين.

وأشار اللواء المداني إلى أن قوات التحالف السعودي استحدثت 865 تحصيناً عسكرياً وتم رصد 435 عملية تجميع وتحشيد و110 عملية تعزيز للوحدات العسكرية في الحُديدة، اللواء المداني لفت إلى أن قوات حكومة صنعاء أفشلت 159 عملية تسلل لقوات العدوان السعودي وصدت 18 عملية هجومية في مختلف محاور الحديدة منذُ بدأ اتفاق السويد لوقف إطلاق النار في المحافظة.

ونوّه اللواء المذكور بالجهوزية العالية لجميع منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة وبقدرتهم وكفاءتهم في التصدي لكل محاولات للتحالف السعودي للتصعيد في محافظة الحُدَيْدَة.

إلى ذلك، تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات المسلحة اليمنية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي من جهة أخرى في مديرية مجزر شمال غرب محافظة مأرب النفطية ومديريتي الغيل والمُتون شمالي غرب محافظة الجوف المحاذية للسعودية.

يأتي ذلك في وقتٍ شنّت فيه مقاتلات التحالف السعودي أكثر من 20 غارة جوية خلال الساعات الماضية استهدفت منطقة حَريْب نِهْم عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء ومفترق طريق الجوف مأرب الواصل بين المحافظتين، كما طاولت الغارات منطقة سدبا بمديرية المتون ومنطقة الساقية بمديرية الغيل في محافظة الجوف.