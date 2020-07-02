زادة: لدينا كثير مما لم نقله حتى الآن حول القصف الصاروخي لـ "عين الأسد"

الوقت-قال قائد قوة الجوفضائية في الحرس الثورة الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة "لقد نفذّنا عمليات صغيرة في قاعدة عين الأسد وتلقى الأميركيون صفعة صغيرة من الحرب الالكترونية من إيران".

وأضاف "هناك الكثير من المعلومات غير المعلن عنها حول الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد وسنعلن عنها، ومن المحتمل أن يعلن الأميركيون بعد فترة بأن عدداً من جنودهم أصيبوا بموت خفيف".

في سياق متصل، أعلن زادة التوصل إلى جميع تفاصيل الطائرة الأميركية المسيرة "MQ-4" التي أسقطتها منظومة الدفاع الجوي قبل أشهر في المياه الخليجية.

وفي حديثه للتلفزيون الإيراني أمس الخميس أشار زادة إلى قطع جديدة من حطام الطائرة MQ-4 المسيرة تم انتشالها مؤخراً من قبل القوة البحرية للحرس الثوري من أعماق مياه جنوب إيران، وقال إن "هذه الطائرة المسيّرة تعتبر أكبر طائرة للتجسس من دون طيار، وتمتاز بخصائص فريدة، ونظراً لقدرتها على التحليق على ارتفاع عال جداً، فإنها قادرة على التحليق من دون قيود ومن دون أن تؤثر على مسارات الطيران".

وأضاف أن "هذه الطائرة المسيّرة كبيرة جداً، فقد تم نصب مختلف أنواع معدات التجسس فيها، وتحتوي على مجموعة من المجسّات والكاميرات ورادار وأجهزة استشعار ومعدات الكترونية لجمع المعلومات، وكذلك لديها القدرة على تحليل جميع هذه المعطيات لحظة بلحظة ويحولها إلى معطيات".

كما ولفت إلى أن هذه الطائرة غالية الثمن، ولكن من الآن فصاعداً هي لم تعد ذات فاعلية بالنسبة لإيران، لأننا توصلنا إلى جميع تردداتها وأكوادها ورموزها ونحن قادرون على إبطال فاعليتها من طهران إلى مسافة عدة آلاف من الكيلومترات.

ونشرت مواقع إيرانية فيديو يظهر لحظة استهداف الطائرة الأميركية، ومسارها قبل إسقاطها في 20 حزيران 2019.