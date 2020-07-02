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  الجمعة 12 جمادي الثاني 1441

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طرق إفقاد العين الثالثة بصرها باتت أكثر تنوعاً + صور الوقت- مع دخول القمر الصناعي سبوتنيك 1 المدار بنجاح في تاريخ 4 أكتوبر عام 1957 ، بدأ عصر جديد في تاريخ البشرية. لم تعد الأقمار الصناعية والرحلات إلى الفضاء مجرد خيال ، وتحولت الى جزء مهم من حياة البشر وبالطبع البرامج الحكومية. منذ البداية استعرض الذهاب الى الفضاء والأقمار الصناعية الإمكانات الكبيرة في مجال العمليات العسكرية والاستخبارية ولا سيما الدولتان العظميان في الشرق والغرب استثمرت بكثافة في تطوير القدرات الفضائية ، لذلك منذ بداية سباق الفضاء تم الحديث عن كيفية مواجهة الأقمار الصناعية أيضاً ، بما في ذلك تطوير اجهزة التشويش وتغطية النقاط الحساسة عن رؤية الأقمار الصناعية ، وبطبيعة الحال التأثير المباشر وتدمير الأقمار الصناعية للعدو.

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أخبار

سرايا القدس: العمليات البطولية تأكيد على رفض شعبنا لـ "صفقة القرن"

الجمعة 12 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
سرايا القدس: العمليات البطولية تأكيد على رفض شعبنا لـ "صفقة القرن"

سرايا القدس: العمليات البطولية تأكيد على رفض شعبنا لـ "صفقة القرن"

الوقت-أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس ابو حمزة ‏"مباركة العمل ‎الجهادي والمقا

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الوقت-أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس ابو حمزة ‏"مباركة العمل الجهادي والمقاوم في قدسنا الأبية وضفة الأحرار".

وقال في تغريدة له اليوم الخميس "نبرق بالتحية إلى أرواح الشهداء الأطهار الذين رفضوا الضيم وأوصلوا الرسالة للعدو باللغة التي يفهم, ورسالتنا لشعبنا أن إضرب بيد من حديد وإننا معك بكل قوة".

وإذ رأى أن "العمليات البطولية بالضفة والقدس هي تأكيد بالدم والسلاح على رفض شعبنا لـ "صفقة القرن" وتهويد المقدسات"، حذّر العدو "الذي يعلم جيداً نتائج الغضب الفلسطيني بأن شعبنا سيجعل الأرض من تحته ناراً تحرقه".

أبو حمزة دعا كافة مقاومي شعبنا لحمل السلاح ومهاجمة الحواجز الصهيونية وطرق قطعان المستوطنين، كما دعا مقاومي الشعب الفلسطيني إلى أن يباشروا حالة من الإشتباك الشامل والمباشر بما يتوفر لهم من إمكانيات".

وختم بالقول "ليعلم العدو أن سرايا القدس تتابع عن كثب ما يجري "ولا يُرد بأسُنا عن القوم المجرمين".

وأصيب 16 شخصاً في عملية دهس في القدس المحتلة صباح اليوم الخميس، وأفادت معلومات بأن إحدى الحالات حرجة وأخرى متوسطة أما باقي الإصابات فطفيفة.

وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت أن المصابين في عملية الدهس جميعهم جنود في لواء غولاني.

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صفقة القرن سرقة القرن العمليات الفلسطينية سرايا القدس المستوطنون الإسرائيليون عملية الدهس في القدس

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