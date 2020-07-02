سرايا القدس: العمليات البطولية تأكيد على رفض شعبنا لـ "صفقة القرن"

الوقت-أعلن الناطق العسكري لسرايا القدس ابو حمزة ‏"مباركة العمل ‎الجهادي والمقاوم في قدسنا الأبية وضفة الأحرار".

وقال في تغريدة له اليوم الخميس "نبرق بالتحية إلى أرواح ‎الشهداء الأطهار الذين رفضوا الضيم وأوصلوا الرسالة للعدو باللغة التي يفهم, ورسالتنا لشعبنا أن إضرب بيد من حديد وإننا معك بكل ‎قوة".

وإذ رأى أن "العمليات البطولية بالضفة والقدس هي تأكيد بالدم والسلاح على رفض شعبنا لـ "صفقة القرن" وتهويد المقدسات"، حذّر ‎العدو "الذي يعلم جيداً نتائج الغضب الفلسطيني بأن شعبنا سيجعل الأرض من تحته ‎ناراً تحرقه".

أبو حمزة دعا كافة مقاومي شعبنا لحمل ‎السلاح ومهاجمة الحواجز الصهيونية وطرق قطعان المستوطنين، كما دعا مقاومي الشعب الفلسطيني إلى أن يباشروا حالة من ‎الإشتباك ‎الشامل و‎المباشر بما يتوفر لهم من إمكانيات".

وختم بالقول "ليعلم العدو أن ‎سرايا القدس تتابع عن كثب ما يجري "ولا يُرد بأسُنا عن القوم المجرمين".

وأصيب 16 شخصاً في عملية دهس في القدس المحتلة صباح اليوم الخميس، وأفادت معلومات بأن إحدى الحالات حرجة وأخرى متوسطة أما باقي الإصابات فطفيفة.

وسائل إعلام إسرائيلية أوضحت أن المصابين في عملية الدهس جميعهم جنود في لواء غولاني.