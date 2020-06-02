"إسرائيل دفينيس": مساعٍ إسرائيلية لجمع نتنياهو وبن سلمان في لقاء مصوّر

الوقت-نشر موقع "إسرائيل دفينيس" الإسرائيلي مقالاً أعلن فيه عن سعي الجهات الإسرائيلية المضني لتنظيم لقاءٍ مصوّرٍ يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفق الموقع، بدأ مسعى الجهات الإسرائيلية لجمع الطرفين الإسرائيلي والسعودي من عمان وامتدّ إلى السودان فالمغرب والسعودية.

ولأنّ منظّمي الإجتماع يسعون لعقده قبل الإنتخابات الإسرائيلية المقبلة بدعمٍ جزئيٍّ من البيت الأبيض، تساءل الموقع الإسرائيلي عن مدى ارتباط هذا الاجتماع بالتدخّل الأميركي في الانتخابات الإسرائيلية.

وإجابة على هذا التساؤل، اعتبر الموقع أنّ "واشنطن تريد دفع عمليّة السلام قدماً مع الفلسطينيين"، الأمر الذي يساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثيراً في حملته الإنتخابية.

أمّا في "إسرائيل"، فذكر الموقع أنه هناك رغبة في تنظيم سلسلة لقاءاتٍ إسرائيليةٍ متلفزةٍ في الدول العربية، لمساعدة نتنياهو في حملته الإنتخابية.

في السياق نفسه، وصف الموقع هذه الخطوة بالـ"إيجابية"، باعتباها "محاولةً للتخفيف من مواقف الأنظمة في دول الخليج وأفريقيا اتجاه إسرائيل قدر الإمكان".

إلّا أنّ موقع "إسرائيل دفينيس" لم يرَ في الاجتماع السعودي - الإسرائيلي المتوقع ارتباطاً بالتطبيع لأنّه "لا يتعلق بتبادل ممثليات أو الإعتراف بإسرائيل كدولةٍ للشعب اليهودي".