إصابة 14 مستوطناً في حادث دهس بالقدس المحتلة

الوقت-أصيب 14 شخصاً في حادث دهس في القدس المحتلة بحسب وسائل إعلام إسرائيليّة. وأفادت وسائل الإعلام بأن إحدى الحالات حرجة وأخرى متوسطة أما باقي الإصابات فطفيفة.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن قوات من الشرطة والجيش الإسرائيليين يجريان عمليات تفتيش بحثاً عن المنفذ.

وسائل اعلام اسرائيلية أوضحت أن المصابين في عملية الدهس جميعهم جنود في لواء غولاني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فجر اليوم، الخميس، على لسان أحد شهود العيان أن شاباً قام بدهس مجموعة من الإسرائيليين، وحاول البعض اللحاق به دون جدوى، حيث تمكن من الإفلات منهم بسرعة.

المتحدث باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع قال "‏نحيي أهالي الضفة الثائرين ونبارك عملية الدهس البطولية في مدينة القدس، هي تأكيد على استمرار ثورة شعبنا ضد جرائم الاحتلال ومحاولات تصفية قضيته العادلة".

وأضاف القانوع "أضحت كل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا للدفاع عن حقوقه ومواجهة "صفقة القرن"، وقد حان الوقت حان لتدشين مرحلة جديدة وانطلاق ثورة عارمة ومقاومة شاملة ضد الاحتلال".

في المقابل، تطرق رئيس حزب العمل عمير بيرتس إلى عملية الدهس بالقول "يجب العمل على نحو فوري ومتضامن لإعادة الأمن، عبر زيادة حجم القوات لزيادة الردع وتعطيل العمليات قبل تنفيذها، وفي الوقت نفسه يجب العمل لتعزيز التعاون مع أجهزة الأمن الفلسطينية".

وأضاف "يجب التوضيح أيضاً أنه فقط بعد إقامة الحكومة المقبلة سيجري نقاش حول مستقبل صفقة القرن، الإعلان الذي سيساهم في تهدئة الأرض".