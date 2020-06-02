مجلس الشيوخ الأميركي يُبرّئ ترامب من لائحتيّ الاتهام في قضية عزله

الوقت-أفاد وسائل إعلامية امريكية بأنّ مجلس الشيوخ الأميركي برّأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من تهمة إساءة استخدام السلطة الموجهة إليه في قضية عزله، فضلاً عن تبرئته من تهمة عرقلة عمل الكونغرس.

وأشارت إلى أنّ 48 عضواً في مجلس الشيوخ اعتبر ترامب مذنباً في تهمة استخدام السلطة مقابل 52 يرونه غير مذنب.

كما اعتبرت 53 عضواً أن ترامب بريء من تهمة عرقلة عمل الكونغرس، مقابل 47 أعتبروه مذنباً.

وفي وقت سابق، أعلن السناتور الجمهوري ميت رومني، اليوم الأربعاء، أنه سيصوت لإدانة ترامب خلافاً لموقف حزبه.

وكان ترامب اتهم بانتهاك الدستور على خلفية مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوم 25 تموز/ يوليو 2019، ضغط من خلالها على الأخير لإجباره على فتح تحقيق قضائي ضد جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لخوض انتخابات الرئاسة، وابنه هانتر، الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.