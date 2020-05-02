"القسّام" تكشف عن إصابة أسرى للعدو خلال القصف الإسرائيلي على غزة

الوقت-كشف المتحدث باسم كتائب القسّام أبو عبيدة عن إصابة عدد من أسرى العدو بشكل مباشر خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2019.

أبو عبيدة أكد، اليوم الأربعاء، التحفظ عن كشف مصير أسرى العدو في هذه المرحلة.

وذكر أبو عبيدة بعد الكشف عن الحقيقة التي أخفتها كتائب القسّام منذ عام 2019ـ، أنّ "الخديعة الكبرى التي مارسها بنيامين نتنياهو على الجمهور الصهيوني بإطلاق سراح المعتقلة الصهيونية في السجون الروسية على قضية مخدرات، في وقت يترك فيه العدو أسراه الذين أرسلهم للعدوان في قطاع غزة منذ عام 2014 غير آبه بمصيرهم المجهول".

كما وعد المتحدث باسم كتائب القسّام، الأسرى الفلسطينيين الأبطال "أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل تحريرهم بكل السبل".