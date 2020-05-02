زيارة بنيامين نتنياهو إلى إفريقيا.. الأهداف والدوافع

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 11 جمادي الثاني 1441

إخترنا لكم

معارك إدلب تكشف المستور

معارك إدلب تكشف المستور الوقت- ما يجري هذه الأيام في شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا، سيغير خريطة التحالفات السياسية في العالم لعقود طويلة، نظرا لاشتداد التوتر بين القوى الاقليمية والقوى الكبرى، وعلى الرغم من أن ما يحدث الآن ...

المفاوضات بين روسيا وحلف الناتو؛ الأهداف والمواضيع والآفاق تعتمد العلاقات بين روسيا وحلف الناتو إلى حد كبير على العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، لكن ما يجعل التفاوض مع موسكو ضرورياً لأوروبا، على الرغم من الخلاف الواسع النطاق بين الناتو وروسيا، هو أنه مع وصول ترامب إلی البيت الأبيض أدرکت بروكسل أنه ليس هناك ما يضمن أن أمريكا ستدعم أوروبا في المستقبل.

عندما يوظّف ترامب الالغام لقتل المدنيين مرة اخرى! في خطوة أخرى مثيرة للجدل أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 31 يناير 2020، برفع القيود المفروضة على استخدام الألغام المضادة للأفراد. ووفقًا للبيت الأبيض، يمكن للجيش الأمريكي الآن استخدام الألغام المتطورة المضادة للأفراد والتي يتم التحكم فيها عن بعد في ظروف معينة.

الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا الوقت- تحاول الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة استغلال الصراع القائم بين المحاور الاقليمية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال "اللعب على الحبلين" كما يقول المثل الشعبي، وذلك من خلال دعم هذا الطرف ...

خمسة أسئلة رئيسة حول "خيانة القرن" وثلاثة سيناريوهات محتملة بالنظر إلى توقيت الإعلان عن خطة "صفقة القرن" الأمريكية واعتباراتها السياسية والاقتصادية المختلفة في ضوء تحديات المنظمين، هنالك خمسة أسئلة تبرز بشأنها.

أخبار

كاتب سعودي يناشد بن سلمان بتلبية هذا الطلب للإسرائيليين

كاتب سعودي يناشد بن سلمان بتلبية هذا الطلب للإسرائيليين

الوقت-دعا الكاتب السعودي البارز، تركي الحمد، سلطات بلاده السماح للإسرائيليين اليهود بزيارة قبور

الإمارات تعترف بلقاء مسؤولين إسرائيليين في البيت الأبيض الوقت-اعترف مصدر في الحكومة الإماراتية بأن البيت الأبيض استضاف اجتماعاً بين ممثلين عن دولة الإمارات

مادورو يدعو القطاعات "النزيهة" في أميركا إلى مواجهة سياسة ترامب الوقت-قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأخذ الولايات المتحدة

استشهاد 3 أشخاص من "الحشد" بهجوم انتحاري لـ"داعش" شرق تكريت الوقت-استشهد ثلاثة أشخاص من الحشد العشائري في هجوم لتنظيم داعش على منطقة الناعمة شرق تكريت.

إصابة 14 مستوطناً في حادث دهس بالقدس المحتلة الوقت-أصيب 14 شخصاً في حادث دهس في القدس المحتلة بحسب وسائل إعلام إسرائيليّة. وأفادت وسائل الإعلام

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في العاصمة دمشق الوقت-تصدّت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية والغربية للعاصمة دمشق،

مجلس الشيوخ الأميركي يُبرّئ ترامب من لائحتيّ الاتهام في قضية عزله الوقت-أفاد وسائل إعلامية امريكية بأنّ مجلس الشيوخ الأميركي برّأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من

حمدوك مرحّباً بالتطبيع الإسرائيلي: العلاقات الخارجية من مهام الحكومة السودانية الوقت-رحّب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، ببيان رئيس المجلس السيادي السود

الخارجية السورية رداً على إردوغان: يحمي أدواته من المجموعات الإرهابية التي دعمها الوقت-قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، إن "اتفاق أضنة" هو بين دولتين

"القسّام" تكشف عن إصابة أسرى للعدو خلال القصف الإسرائيلي على غزة الوقت-كشف المتحدث باسم كتائب القسّام أبو عبيدة عن إصابة عدد من أسرى

السيد خامنئي: "صفقة القرن" ستموت قبل أن يموت ترامب الوقت-قال المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن "صفقة

بسبب منعهم من السفر.. 15 إلى 25 مريضاً يمنياً يموتون يومياً الوقت-أعلن المدير العام للنقل الجوي في حكومة صنعاء مازن غانم، أن ما بين 15 إلى 25

مقتل 6 جنود أتراك في إدلب والقوات الروسية تقول إن الجيش التركي لم يبلغها بتحركاته الوقت-أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 6 جنود أتراك وجرح 9 آخرين في قصف مدفعي للجيش السوري

نتنياهو: نأمل أن تفتح أوغندا سفارة في القدس في "المستقبل القريب" الوقت-أعلن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني أن العاصمة الأوغندية كمبالا تدرس إمكانية فتح سفارة لها في القدس.

عباس: أي فرصة هذه التي تعطينا 11% من أرضنا؟ الوقت-أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "خطة ترامب (صفقة القرن) تقسّم الدولة الفلسطينية إلى 6

بالإجماع.... منظمة التعاون الإسلامي ترفض "صفقة القرن": متحيّزة وغير عادلة الوقت-رفضت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي الذي انعقد في مدينة جدة السعودية "خطة ا

الجيش السوري يقطع خطوط إمداد المسلّحين بين مدينتي سراقب وأريحا في ريف إدلب الوقت-يواصل الجيش السوري عملياته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتقدمه على محور سراقب بعد أن

البرهان يلتقي نتنياهو في أوغندا.. ويعلنان بدء التطبيع الوقت-أكدت الحكومة السودانية أنه لم يتم إخطارها أو التشاور معها في مجلس الوزراء

قناة إسرائيلية: ولي عهد الإمارات كان سيلتقي نتنياهو في أثيوبيا الوقت-كشف رئيس حكومة اثيوبيا عن عرضه خلال زيارته لـ "إسرائيل" في شهر أيلول/ سبتمبر

غداة إعلان "صفقة القرن".... لماذا زارت مديرة الاستخبارات الأميركية رام الله؟ الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مديرة الاستخبارات الأميركية جينا هاسبل

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

الخارجية السورية رداً على إردوغان: يحمي أدواته من المجموعات الإرهابية التي دعمها

إصابة 14 مستوطناً في حادث دهس بالقدس المحتلة

مجلس الشيوخ الأميركي يُبرّئ ترامب من لائحتيّ الاتهام في قضية عزله

استشهاد 3 أشخاص من "الحشد" بهجوم انتحاري لـ"داعش" شرق تكريت

زيارة بنيامين نتنياهو إلى إفريقيا.. الأهداف والدوافع

"القسّام" تكشف عن إصابة أسرى للعدو خلال القصف الإسرائيلي على غزة

مادورو يدعو القطاعات "النزيهة" في أميركا إلى مواجهة سياسة ترامب

صفقة مربحة في السواحل الأوروبية والأمريكية علی حساب دم اليمنيين

الإمارات تعترف بلقاء مسؤولين إسرائيليين في البيت الأبيض

حمدوك مرحّباً بالتطبيع الإسرائيلي: العلاقات الخارجية من مهام الحكومة السودانية

معارك إدلب تكشف المستور

السيد خامنئي: "صفقة القرن" ستموت قبل أن يموت ترامب

كاتب سعودي يناشد بن سلمان بتلبية هذا الطلب للإسرائيليين

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في العاصمة دمشق

الإمارات تعترف بلقاء مسؤولين إسرائيليين في البيت الأبيض

حمدوك مرحّباً بالتطبيع الإسرائيلي: العلاقات الخارجية من مهام الحكومة السودانية

معارك إدلب تكشف المستور

السيد خامنئي: "صفقة القرن" ستموت قبل أن يموت ترامب

كاتب سعودي يناشد بن سلمان بتلبية هذا الطلب للإسرائيليين

استشهاد 3 أشخاص من "الحشد" بهجوم انتحاري لـ"داعش" شرق تكريت

"القسّام" تكشف عن إصابة أسرى للعدو خلال القصف الإسرائيلي على غزة

صفقة مربحة في السواحل الأوروبية والأمريكية علی حساب دم اليمنيين

إصابة 14 مستوطناً في حادث دهس بالقدس المحتلة

زيارة بنيامين نتنياهو إلى إفريقيا.. الأهداف والدوافع

الخارجية السورية رداً على إردوغان: يحمي أدواته من المجموعات الإرهابية التي دعمها

مجلس الشيوخ الأميركي يُبرّئ ترامب من لائحتيّ الاتهام في قضية عزله

مادورو يدعو القطاعات "النزيهة" في أميركا إلى مواجهة سياسة ترامب

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في العاصمة دمشق

قناة إسرائيلية: ولي عهد الإمارات كان سيلتقي نتنياهو في أثيوبيا

رسمياً.. بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي نهاية اليوم

تهمة تجسس جديدة تلاحق بن سلمان فما هي؟!

كورونا: الآثار الاقتصادية على الصين والترحيب الأمريکي

ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الصين

رفضاً لصفقة ترامب …الفلسطينيون يستعدون ليوم الغضب وقوات الاحتلال تتجهز ليوم صعب

الخارجية السورية رداً على إردوغان: يحمي أدواته من المجموعات الإرهابية التي دعمها

معارك إدلب تكشف المستور

سياسي روسي: أمريكا وراء تفشي فيروس كورونا

نظرة تحليلية على الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول القضية الفلسطينية

البيان الختامي لاجتماع الجامعة العربية يرفض "صفقة القرن"

الزهار لحشود صنعاء: لن نترك البندقية حتى نصلي مع أحرار اليمن في الأقصى

تركيا ولعبة خلط الأوراق في سوريا

توماس فريدمان: هل ترامب هو أحمق نتنياهو؟

الحكومة التونسية تقترض 455 مليون يورو من بنوك وطنية

قناة إسرائيلية: ولي عهد الإمارات كان سيلتقي نتنياهو في أثيوبيا

رسمياً.. بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي نهاية اليوم

تهمة تجسس جديدة تلاحق بن سلمان فما هي؟!

كورونا: الآثار الاقتصادية على الصين والترحيب الأمريکي

ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الصين

رفضاً لصفقة ترامب …الفلسطينيون يستعدون ليوم الغضب وقوات الاحتلال تتجهز ليوم صعب

الخارجية السورية رداً على إردوغان: يحمي أدواته من المجموعات الإرهابية التي دعمها

معارك إدلب تكشف المستور

خسائر التحالف السعودي في "البنيان المرصوص": آلاف القتلى والمصابين والأسرى

محكمة العدل العليا في فنزويلا تلغي مرسوم غوايدو حول إعادة هيكلة قناة "تيليسور"

إيران تحتفل بذكرى انتصار الثورة والحكومة تدعو إلى الاستعداد للانتخابات البرلمانية

وسائل إعلام إسرائيلية حول قرار الجامعة العربية: كل شيء انهار

إردوغان: الأيادي العربية الخائنة التي صفّقت لخطة ترامب ستحاسب

بالإجماع.... منظمة التعاون الإسلامي ترفض "صفقة القرن": متحيّزة وغير عادلة

الصين تطور اختبارا يكشف إصابة "كورونا" بأقل من 15 دقيقة

انتقاماً لدماء الشهداء.. الصواريخ الإيرانية تكسر شوكة الغطرسة الأمريكية + صور وفيديو

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن

وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم سلطنة عمان

مستقبل السياسة الخارجية العمانية في عهد السلطان الجديد

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة

ما هو سبب الأطماع السعودية في محافظة المهرة؟

الحكومة اللبنانية: هل تبصر النور قريباً؟

استدارة الناتو الإقليمية نحو الأردن... الأسباب والأهداف

ما الذي يحدث في جنوب سوريا وما علاقة المخابرات الأردنية بالخلايا الإرهابية النائمة؟

هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟

الجماهير الغفيرة تستقبل الجثامين الطاهرة لشهداء المقاومة.. بداية النهاية للوجود الأمريكي في المنطقة+ صور

زيارة الإسرائيلين للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات

نظرة على الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" وردّ فعل الرأي العام الأمريكي

ماذا جاء في تقارير الأجهزة الأمنية حول تطورات أحداث لبنان؟

نموذج ناجح لطرد القوات الأمريكية من المنطقة

تفاصيل الحياة الجهادية للشهيد "أبو مهدي المهندس" ضد الطاغية "صدام" و"داعش"

محاولة ترامب المستمرة للتكتم على خسائر الرد الصاروخي لحرس الثورة

لماذا صعّدت "تل أبيب" من أعمالها العدائية ضد جبهة المقاومة في سوريا ؟ + صور

إنجازات خالدة لرد ساحق علی جريمة

صفقة القرن.. الاختبار الأصعب للقادة العرب

دراسة احتمالات وتداعيات إخراج الجيش الأمريكي من العراق

ما الذي يحدث في جنوب سوريا وما علاقة المخابرات الأردنية بالخلايا الإرهابية النائمة؟

بومبيو: سنفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران

معركة "نهم" اليمنية.. كيف تمكّن "أنصار الله" من التقدّم شرقاً نحو محافظة "مأرب"؟ + صور

واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟

زيارة الإسرائيلين للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات

توقيف السفير البريطاني بطهران موقتا اثر حضوره تجمعا غير قانوني!

هنية وفوضى المضايقات العربية

طموحات ومؤامرات "ابن زايد" الخبيثة على مستوى السياسة الخارجية

الأضرار الاستراتيجية لسلاح العقوبات على واشنطن

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

زيارة بنيامين نتنياهو إلى إفريقيا.. الأهداف والدوافع

الخميس 11 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
زيارة بنيامين نتنياهو إلى إفريقيا.. الأهداف والدوافع
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- وصل بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إلى عاصمة أوغندا كامبالا على رأس وفد اقتصادي يضم 45 شخصاً ويوسي كوهين رئيس الموساد ، للقاء رئيس البلاد. وخلال هذه الزيارة ، وصل رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان إلى هذا البلد.

يسعى نتنياهو من هذه الزيارة إلى تحقيق أهداف مختلفة. فبحسب العديد من التقارير يحاول بنيامين نتنياهو من خلال هذه الزيارة إقناع أوغندا بفتح سفارتها في القدس مقابل وعود بالتبرعات المالية وإنشاء سفارة إسرائيلية في أوغندا. ففي حال حدث ذلك ، فستكون أوغندا ثالث دولة تفتح سفارة لها في القدس بعد الولايات المتحدة الأمريكية وغواتيمالا. اذ سيشكل هذا إنجازا كبيرا لنتنياهو قبل الانتخابات البرلمانية.

كما قال أنه توصل إلى اتفاق مع عبد الفتاح البرهان بشأن التعاون لتطبيع العلاقات بين الجانبين إسرائيل والسودان. و من ناحية أخرى تشير بعض التقارير إلى جهود يبذلها الصهاينة لإقامة علاقات مع السلطات المغربية  الجهود التي تبذل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في اطار مشروع تسريع تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية.

والحقيقة هي أنه بعد تعري السياسات العنصرية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بشأن القضية الفلسطينية تتعرض تل أبيب لضغوط شديدة من قبل الرأي العام والشعوب الحرة في العالم. حيث أثار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ردود فعل سلبية للغاية من قبل المجتمع الدولي.

يعتقد الكثير من منتقدي المجتمع اليهودي أن ذلك كان قراراً خطيراً، ففي حال عدم تماهي المجتمع الدولي معه ، فقد يضعف مكانة هذا الكيان في نهاية المطاف ويسرع في زواله. لهذا السبب بدأت تل أبيب بمناورات دبلوماسية مكثفة في هذه القارة. المكان الأسهل التي يمكنها لربما من خلال تقديم الوعود بدعم مالي استجلاب دعم مؤقت لسياسات تل أبيب المتطرفة.

تدرك تل أبيب جيداً أنه منذ تولي إدارة ترامب السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، قد علقت في مثل هذه السياسات الراديكالية والتي لا يمكنها من أجل الاستمرار فيها، الاعتماد على الدول التي تعتبر نفسها صاحبة مكانة لدى الرأي العام الشعبي العالمي.

تسعى إسرائيل أيضاً إلى تحقيق أهداف أخرى من هذه الزيارة، والتي يمكن ذكرها بإيجاز في النقاط التالية:

1- كان مواجهة نفوذ وتأثير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القارة الأفريقية أحد الأهداف التقليدية لإسرائيل من أجل التواجد في هذه القارة. وعلى الرغم من أن معظم نفوذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعود إلى الجاذبات الأيديولوجية للإسلام الثوري والتحرري بين شعوب دول هذه القارة ، إلا أن إسرائيل تحاول في المقابل من خلال تشجيع حكومات هذه البلدان على قمع أي حركات تحررية الى مواجهة نفوذ وتأثير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه القارة.

من الناحية التقليدية ، فإن جيران إسرائيل الذين هم دول مسلمة في الغالب ، ليسوا سوقاً مناسباً للبضائع الاستهلاكية الإسرائيلية وهذا الكيان يسعى منذ سنوات للحصول على نفوذ أكبر في سوق القارة الأفريقية. من المؤكد أن نتنياهو يحاول القول للرأي العام الإسرائيلي بأن اوغندا ستفتح سفارة في القدس مقابل وعود بالتبرعات المالية وتأسيس سفارة إسرائيلية في أوغندا. كما قال إنه توصل مع البرهان الى اتفاق حول العمل على تطبيع العلاقات بين الجانبين، واعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا القرار قريباً.

2- القضايا المهمة في هذه الزيارة هي المحادثات للحصول على مكانة المراقب في الاتحاد الأفريقي.

3- إن حاجة الكيان الصهيوني الى دعم هذه الدول السياسي في المحافل الدولية لتل أبيب واستجلاب أصواتها في الأمم المتحدة لصالحه هو هدف تقليدي آخر من اهداف تواجد إسرائيل في هذه القارة.

4- صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى هذه البلدان نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ، ويأمل هذا الكيان في ان يتمكن من الحفاظ على هذا النمو من خلال المشاورات الثنائية.

5- يعد الوصول إلى المواد الخام لهذه القارة ، وخاصة اليورانيوم ، هدفًا آخر لتواجد إسرائيل في هذه القارة.

باختصار يمكن القول أنه على الرغم من أن الصهاينة في المدى القصير يرون أن قارة أفريقيا هدفاً سهلاً بهدف الموافقة على سياساتهم الراديكالية ، لكن ينبغي الإنتباه إلى أن الرأي العام لهذه القارة هو أحد الإمكانات الجدية لمواجهة أطماع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك احتمال لتفعيل هذه الإمكانات المعادية لإسرائيل في القارة في أي لحظة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

بنيامين نتنياهو وفد اقتصادي رئيس البلاد الموساد

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء