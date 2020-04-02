بسبب منعهم من السفر.. 15 إلى 25 مريضاً يمنياً يموتون يومياً

الوقت-أعلن المدير العام للنقل الجوي في حكومة صنعاء مازن غانم، أن ما بين 15 إلى 25 مريضاً يموتون يومياً بسبب منعهم من السفر لتلقي العلاج خارج اليمن.

وطالب غانم بفتح مطار صنعاء الدولي المقفل منذ اليوم الأول للحرب، موضحاً أن آلية الأمم المتحدة لإجلاء 28 مريضاً في الشهر، ستزيد معاناة اليمنيين، إذ إن الأمر سيتطلب 13 عاماً لنقل 32 ألف مريض يحتاجون إلى تلقي العلاج بشكل ملّح.

واتهم وزير الصحة في حكومة صنعاء طه المتوكل قبل أيام، التحالف السعودي باستهداف 500 مرفق صحي في اليمن، منذ بدء عملياته عام 2015، موضحاً أن "إغلاق مطار صنعاء وحصار ميناء الحديدة، فاقم من معاناة مرضى الكلى والسكري واللوكيميا، وضاعف من أعداد الوفيات".

وكان وزير الصحة قد أعلن نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، أنّ 5 ملايين و400 ألف يمني من بينهم 2 مليون و900 ألف طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية، فيما يصاب 5 آلاف طفل سنوياً بالأورام نتيجة أسلحة التحالف التي من بينها أسلحة محرمة دولياً.