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  الثلاثاء 9 جمادي الثاني 1441

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نظرة تحليلية على الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول القضية الفلسطينية

نظرة تحليلية على الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول القضية الفلسطينية الوقت- كشف الرئيس الأمريكي بعد سلسلة من المناورات والدعاية المكثفة خلال حفل حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء الثلاثاء ، عن خطة أمريكية - صهيونية وضد الفلسطينيين ، تُعرف باسم "صفقة القرن" والتي يتم فيها الاعتراف رسمياً بان القدس هي العاصمة الموحدة لاسرائيل ، وفي المقابل تم وضع ظروف صعبة لتشكيل الدولة الفلسطينية.

المقاومة الأمريكية لإخراجها من العراق عبر بعض التحركات في المناطق السنية الوقت - عقد البرلمان العراقي منذ فترة قصيرة جلسة استثنائية حضرها أكثر من 170 عضوا تم فيها مناقشة قضية اخراج القوات الأجنبية من هذا البلد...

آفاق خطط حسان دياب لتحسين الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان يحتفظ البنك المركزي اللبناني حالياً بحوالي 13.9 مليار دولار من الذهب و5.7 مليار دولار من السندات الحكومية. مع ذلك، يعتقد الخبراء أن الديون اللبنانية ستفوق قريبًا أصول العملات الأجنبية، وأن مبيعات السندات ستكون بمثابة مهدئ مؤقت. هذا في حين أن بيع كميات كبيرة من الذهب ليس بالمهمة السهلة، لأنه في حالة البلدان التي تعاني من الأزمة الاقتصادية مثل فنزويلا، للوصول إلى العملات الدولية، فإنها تتبادل احتياطياتها من الذهب كضمان.

صفقة القرن.. الاختبار الأصعب للقادة العرب الوقت- يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسم قراره بعد اعلان صفقة القرن من خلال تقديم الدعم المطلق لرئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وللكيان الاسرائيلي بشكل عام، وهذا الأمر ليس جديدا ...

صفقة القرن وحق فلسطين الضائع في غياهب الصمت العربي الوقت- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا إنه سيكشف عن خطة صفقة القرن قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية (2 مارس 2020). حيث دعا ترامب اثنين من المتنافسين الصهاينة في الانتخابات البرلمانية للكيان الصهيوني للسفر إلى الولايات المتحدة لمناقشة ابعاد صفقة القرن...

أخبار

بسبب منعهم من السفر.. 15 إلى 25 مريضاً يمنياً يموتون يومياً

بسبب منعهم من السفر.. 15 إلى 25 مريضاً يمنياً يموتون يومياً

الوقت-أعلن المدير العام للنقل الجوي في حكومة صنعاء مازن غانم، أن ما بين 15 إلى 25

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عباس: أي فرصة هذه التي تعطينا 11% من أرضنا؟ الوقت-أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "خطة ترامب (صفقة القرن) تقسّم الدولة الفلسطينية إلى 6

بالإجماع.... منظمة التعاون الإسلامي ترفض "صفقة القرن": متحيّزة وغير عادلة الوقت-رفضت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي الذي انعقد في مدينة جدة السعودية "خطة ا

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أخبار

بسبب منعهم من السفر.. 15 إلى 25 مريضاً يمنياً يموتون يومياً

الثلاثاء 9 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
بسبب منعهم من السفر.. 15 إلى 25 مريضاً يمنياً يموتون يومياً

بسبب منعهم من السفر.. 15 إلى 25 مريضاً يمنياً يموتون يومياً

الوقت-أعلن المدير العام للنقل الجوي في حكومة صنعاء مازن غانم، أن ما بين 15 إلى 25

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الوقت-أعلن المدير العام للنقل الجوي في حكومة صنعاء مازن غانم، أن ما بين 15 إلى 25 مريضاً يموتون يومياً بسبب منعهم من السفر لتلقي العلاج خارج اليمن.

وطالب غانم بفتح مطار صنعاء الدولي المقفل منذ اليوم الأول للحرب، موضحاً أن آلية الأمم المتحدة لإجلاء 28 مريضاً في الشهر، ستزيد معاناة اليمنيين، إذ إن الأمر سيتطلب 13 عاماً لنقل 32 ألف مريض يحتاجون إلى تلقي العلاج بشكل ملّح.

واتهم وزير الصحة في حكومة صنعاء طه المتوكل قبل أيام، التحالف السعودي باستهداف 500 مرفق صحي في اليمن، منذ بدء عملياته عام 2015، موضحاً أن "إغلاق مطار صنعاء وحصار ميناء الحديدة، فاقم من معاناة مرضى الكلى والسكري واللوكيميا، وضاعف من أعداد الوفيات".

وكان وزير الصحة قد أعلن نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، أنّ 5 ملايين و400 ألف يمني من بينهم 2 مليون و900 ألف طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية، فيما يصاب 5 آلاف طفل سنوياً بالأورام نتيجة أسلحة التحالف التي من بينها أسلحة محرمة دولياً.

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التحالف السعودي وزارة الصحة اليمنية الحرب على اليمن محمد بن سلمان

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