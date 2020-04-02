نتنياهو: نأمل أن تفتح أوغندا سفارة في القدس في "المستقبل القريب"

الوقت-أعلن الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني أن العاصمة الأوغندية كمبالا تدرس إمكانية فتح سفارة لها في القدس.

وأضاف موسيفيني خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأوغندا، "إذا قال صديق إنني أريد سفارتكم هنا وليس هناك، فلا أرى سبباً في عدم القيام بذلك"، مشيراً إلى أن بلاده "تعمل بشكل حقيقي، وتدرس ذلك".

من جهته، قال نتنياهو إنه عندما تفتح أوغندا سفارة في القدس، فإن "إسرائيل" ستفتح سفارة في كمبالا، معرباً عن أمانيه أن يحدث ذلك قريباً.

كما صرح قبل مغادرته متوجهاً إلى أوغندا أنه يأمل في نهاية اليوم أنه سيكون لديه "أخبار سارة جداً لدولة إسرائيل"، لافتاً إلى أن "إسرائيل" تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وقد عادت إفريقيا بالفعل إلى "إسرائيل".

واعتبر أن هذه "روابط مهمة جداً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وسيتم إبلاغ المزيد عن ذلك"، منوهاً إلى أنه في حال تم تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والسودان فإن ذلك سيقصر طرق الطيران من "إسرائيل" إلى البرازيل.

وتقيم "إسرائيل" حالياً علاقات دبلوماسية مع 39 من 47 دولة في إفريقيا.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت أن السبب الحقيقي وراء زيارة نتنياهو إلى أوغندا هو الاتصال بزعماء دول آخرين في المنطقة ليس لـ "إسرائيل" علاقات معهم.

كانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد نقلت عن مسؤول كبير في البيت الأبيض في عددها اليوم، أن الولايات المتحدة تسعى بنشاط إلى التطبيع بين "إسرائيل" والعديد من الدول العربية في الشرق الأوسط.