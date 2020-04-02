الجيش السوري يقطع خطوط إمداد المسلّحين بين مدينتي سراقب وأريحا في ريف إدلب

الوقت-يواصل الجيش السوري عملياته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتقدمه على محور سراقب بعد أن حرر قرى جوباس وسان وترنبة وقضى على آخر تجمعات المسلّحين فيها.

وخاض الجيش اشتباكات عنيفة اليوم مع المجموعات المسلّحة التي كانت تنتشر على محور سراقب، فيما خاض أيضاً اشتباكات عنيفة مع المسلّحين في قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب - اللاذقية بين سراقب وأريحا.

وبتحرير بلدة ترنبة الواقعة إلى الغرب من مدينة سراقب وتجاوز الطريق الدولي حلب - اللاذقية يكون الجيش السوري قد قطع خطوط إمداد المسلّحين بين مدينتي سراقب وأريحا.

وحرر الجيش أمس قرى انقراتي وكفربطيخ وكفرداديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع التنظيمات المسلّحة.

ويذكر أن الجيش سيطر على مدينة معرة النعمان كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، وتابع تقدمه على الطريق الدولي حلب - دمشق شمالي معرة النعمان، ليصبح بذلك على بعد 5 كيلومترات من سراقب.