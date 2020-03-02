الصين تطور اختبارا يكشف إصابة "كورونا" بأقل من 15 دقيقة

الوقت- كشفت تقارير أن علماء في الصين طوروا اختبارا يمكنه اكتشاف فيروس "كورونا" الجديد في أقل من 15 دقيقة، في طفرة كبرى نأمل أن تساعد في وقف موجة العدوى.

وطور الخبراء في شركة تكنولوجية مقرها Wuxi في مقاطعة جيانغسو شرق الصين، يعملون مع المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها، اختبارا "نوويا" سريعا خلال 10 أيام فقط.

ويستغرق الاختبار ما بين 8 و15 دقيقة لتحقيق النتيجة النهائية، ويجري تصنيعه حاليا بكميات كبيرة بمعدل 4 آلاف مجموعة يوميا، مع مراقبة حكومة المدينة في Wuxi لجهود زيادة الإنتاج.

وبحسبما ورد، نُشرت الدفعة الأولى من الاختبار بالفعل في الخطوط الأمامية في مركز تفشي الوباء، ووهان، في مقاطعة هوبي.

وتستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الارتفاع، وكذلك معدل الإصابة في جميع أنحاء العالم. كما أكدت المملكة المتحدة يوم الجمعة 31 يناير، أول حالات الإصابة بالمرض، حيث انضمت إلى أكثر من 15 دولة أخرى حول العالم مع حالات مؤكدة أخرى.

وحتى الآن، توفي حوالي 213 مريضا نتيجة الإصابة بعدوى فيروس "كورونا"، وأصيب 9700 فردا آخر بالمرض الفتاك.