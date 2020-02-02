غداة إعلان "صفقة القرن".... لماذا زارت مديرة الاستخبارات الأميركية رام الله؟

الوقت-كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مديرة الاستخبارات الأميركية جينا هاسبل قامت بزيارة سرية إلى رام الله غداة إعلان ترامب عن "صفقة القرن" لبحث الرد الفلسطيني المحتمل.

وتضاربت التقارير الاسرائيلية حول ما إذا كانت هاسبل قد التقت الرئيس محمود عباس من بين المسؤولين الفلسطينيين الذين اجتمعت بهم.

لكن القناة 12 الإسرائيلية أكدت أن هاسبل التقت بعباس، ونقلت إليه تطمينات من واشنطن، مفادها أن الإدارة الأميركية لن تسمح لإسرائيل القيام بأي خطوات أحادية الجانب وبضمنها ضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هاسبل حصلت على تطمينات وتأكيدات من الجانب الفلسطيني بأن العلاقات بين أجهزة الأمن الفلسطينية والـ "سي آي ايه" ستستمر.