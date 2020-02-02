وسائل إعلام إسرائيلية حول قرار الجامعة العربية: كل شيء انهار

الوقت-قال معلّق الشؤون العربية في القناة الثانية عشر الإسرائيلية تعليقاً على قرار الجامعة العربية رفض خطة ترامب "إنها ضربة قاسية للدبلوماسية الأميركية".

وأضاف "إنها ضربة لنا أيضاً لأنه حتى اللحظة الأخيرة أي حتى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة فإن الزعماء العرب قالوا (للرئيس الفلسطيني محمود عباس) لأبو مازن إنهم غير مستعدين لتمرير صيغة القرار الذي يرفض بشكلٍ فظّ جداً خطة ترامب، لكنهم تراجعوا" .

وكشف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أرسل لزعماء عرب رسائل وصفهم فيها "نوم بيبير" كأنها غير رسمية وطلب منهم فيها ليس فقط عدم رفض خطته وانما الإعراب عن تأييدها كأساس للمفاوضات، وكل هذا أنهار، فكل وزراء الخارجية العرب بالإجماع ساروا مع أبو مازن وصوّتوا مع رفض خطة ترامب".

ويسأل "لماذا حصل هذا؟ هذا بسبب، ضغط إيران وتركيا، والخشية من الراي العام الداخلي في دولهم، وتهديد أبو مازن في كشف عورة الكثير من الزعماء العرب واظهارهم كخونة للمسألة الفلسطينية".