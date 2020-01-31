موقع فرنسي: المغرب يتسلم من "إسرائيل" 3 طائرات مسيّرة

الوقت-كشف موقع "إنتيليجنس أونلاين" الفرنسي أن الجيش المغربي تسلم مؤخراً ثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية الصنع من طراز "هيرون" المسيّرة.

وقال الموقع المتخصص في الشؤون الأمنية إن قيمة الصفقة بلغت 48 مليون دولار، مضيفاً أن هذه الطائرات "ستستخدم لتعقب عناصر الجماعات المتطرفة في المناطق الصحراوية، والمتمردين في الصحراء الغربية".

وأشار إلى أن الطائرات هي من طراز "هيرون" من الجيل الرابع، والتي أعلنت دولة الاحتلال عنها في عام 2005.

من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن "هناك تعاوناً استخباراتياً وطيداً بين المملكة وإسرائيل منذ عقود، وأن أحد الأمثلة على ذلك هو دور جهاز الموساد في عملية تصفية المعارض المغربي المهدي بن بركة، في فرنسا عام 1965".

ومنذ اعتلاء الملك الراحل الحسن الثاني عرش المغرب، ظل خيط رفيع لم ينقطع يوماً يربط بلاده مع الاحتلال، حتى في أوج الصراع العربي – الإسرائيلي، وغليان الشارع المغربي بهذا الخصوص.

يذكر أن اليهود الإسرائيليين من أصول مغربية ظلوا يؤدون دوراً مهماً في الاحتفاظ بهذا الخيط الرفيع.

وسبق للكثير من المسؤولين الإسرائيليين أن عبروا عن استمرار هذه العلاقات بين دولة الاحتلال والرباط.