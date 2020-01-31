عراقجي: العقوبات على رئيس منظمة الطاقة الذرية تعكس عجز أمريكا

الوقت-اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، أنّ فرض عقوبات أمريكية جديدة على رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، "يعكس انزعاج وعجز أمريثكا، بعد أن وصلت إلى طريق مغلق في سياسة الضغط الأقصى التي تفرضها ضد الجمهورية الإسلامية".

عراقجي أشار في تعليق على صورة نشرها له برفقة صالحي على حسابه على موقع "انستغرام" اليوم الجمعة، إلى أنّ "إجراءاتنا الأخيرة في خفض التعهدات النووية وخلافاً لما يدّعيه البعض، أثبتت أنّ إمكانياتنا النووية، كالتخصيب والماء الثقيل، لم تتأثر وبقيت على حالها، بل لم يعد يمكن مقارنة قدرات إيران في مجال التقنية النوويّة السلميّة الآن، مع ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي".

وقال عراقجي واصفاً رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "إنّه شخصيّة سياسيّة مرموقة وعالم نووي من الطراز الأوّل، وإنّ العلوم النووية في البلاد ماضية نحو أعلى درجات التقدم في الساحتين العلميّة والعمليّة تحت إشرافه".

يذكر أنّ وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد أعلنت أمس الخميس فرض عقوبات إضافية على وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، ورئيسها علي أكبر صالحي.

المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية علق على قرار العقوبات قائلاً إنها " لعبة سياسية ولا قيمة لها"، مؤكداً أن البرنامج النووي الإيراني "سيستمر بقوّة".