الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق ومواد متفجرة تابعة للمسلحين جنوب معرة النعمان

الوقت-عثر الجيش السوري على شبكة من الأنفاق ومقار للتنظيمات الإرهابية وعلى كميات من الذخيرة والقذائف وبقايا مواد متفجّرة تستخدم في صنع العبوات والأحزمة الناسفة خلال تمشيط الحامدية جنوب مدينة معرة النعمان.

وخلال عملياتها لتمشيط مدينة معرة النعمان، أمّنت وحدات الجيش عدة عائلات بقيت في المدينة وتم تقديم المساعدات والعناية الطبية لتلك العائلات ونقلها إلى مساكن آمنة ريثما ينهي الجيش عملية تطهير المدينة من المفخخات والألغام وإعادة الخدمات إليها.

وحرر الجيش السوري في الأيام القليلة الماضية مدينة معرة النعمان، و28 بلدة وقرية في ريف إدلب الجنوبي، منها بلدتي خان السبل ومعردبسة على الطريق الدولي حلب - دمشق شمالي معرة النعمان، كما أصبح على بعد 5 كيلومترات من سراقب بريف إدلب، كما أفاد مصدر بأن الجماعات المسلحة أخلت عوائلها من المنطقة.

هذا وسيطر الجيش السوري وحلفاؤه على رجم جدران وتلال حزمر وخربة خرص على محور خان طومان بالإضافة إلى سيطرته على صوامع وخالدية خان طومان وعلى قريتي القراصي والقلعجية بريف حلب الجنوبي.