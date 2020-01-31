ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الصين

الوقت-أعلنت إيطاليا رصد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد، وأوضحت أن الشخصين المصابين هما سائحان صينيان مؤكدة أن الحكومة أوقفت الرحلات الجوية من وإلى الصين.

كذلك في بريطانيا، فقد أكد رئيس الجهاز الطبي في إنكلترا "كريس ويتي" تسجيل أول إصابتين وهما ينتميان إلى نفس العائلة.

أيضاً، الولايات المتحدة رصدت أول حالة انتقال لفايروس كورونا الجديد من شخص لآخر ليرتفع عدد المصابين هناك إلى 6، وطلبت الخارجية الأميركية من رعاياها عدم السفر إلى الصين.

كما علّقت روسيا أيضاَ إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الصينيين مؤقتاً.

بالتزامن، أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع عدد ضحايا وباء كورونا إلى 213، فيما ارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 9600 حالة.

وأعلنت أمس منظمة الصحة العالمية أن فايروس كورونا المستجد بات يمثّل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.

المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس أكد أن قلق المنظمة الأكبر يكمن في إمكان انتشار الفايروس في بلدان حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفاً، لكنه أشار إلى أنّ الأمر ليس بمثابة تحد للصين.