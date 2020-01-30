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  الخميس 4 جمادي الثاني 1441

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أخبار

"هنية" يدعو قادة الدول الإسلامية إلى رفض "صفقة القرن"

"هنية" يدعو قادة الدول الإسلامية إلى رفض "صفقة القرن"

الوقت- توجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية برسائل، إلى جميع رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية، طالبهم فيها برفض الخطة الأمريكية المزعومة، المعروفة باسم "صفقة القرن".

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أخبار

"هنية" يدعو قادة الدول الإسلامية إلى رفض "صفقة القرن"

الخميس 4 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
"هنية" يدعو قادة الدول الإسلامية إلى رفض "صفقة القرن"
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الوقت- توجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية برسائل، إلى جميع رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية، طالبهم فيها برفض الخطة الأمريكية المزعومة، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وقالت حركة "حماس" في بيان، إن هنية، "دعا قادة الأمة العربية والإسلامية في رسائله إلى العمل والتحرك العاجل لرفض ما أعلنه الرئيس الأمريكي في بنود وخطط مشروع ما يسمى بصفقة القرن".

وطالب هنية بضرورة الوقوف ضد كل محاولات "التساوق مع نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية، واتخاذ موقف حازم ضد الانحياز الفاضح الذي تمارسه الإدارة الأمريكية من مخططات الاحتلال الصهيوني الاستيطانية والتهويدية ضد الأرض والشعب والمقدسات"، وفق وكالة "الأناضول".

وتابع البيان: "حذر  هنية في رسائله من خطورة التساهل في تمرير هذه الصفقة المشؤومة، أو المشاركة في تنفيذها، أو قبولها كأمر الواقع؛ ما يعدّ وصمة عار لن تُمحى، وخطيئة تاريخية كبرى لن يغفرها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لاحتلال إجرامي منذ أكثر من 70عامًا".

وأشار هنيةإلى أنه بادر بالاتصال بالرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، "في سبيل توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة هذه الصفقة العدوانية"، مضيفا " بحثنا معه الاتفاق على عمل مشترك للتصدي لهذا الإعلان المشؤوم".

وأضاف: "كل الخيارات باتت مشروعة أمام شعبنا الفلسطيني وقواه الحية في مواجهة قرارات وبنود هذه الصفقة العدوانية والجائرة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني، أرضًا وشعبًا وتاريخًا وهوية".

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

غير أن السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة قابلت بالرفض الخطة التي تتضمن إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

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إسماعيل هنية

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