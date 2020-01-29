صحيفة ألمانية: ترامب ونتنياهو يهدفان من وراء "صفقة القرن" للبقاء في منصبيهما

الوقت- علّقت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية على صفقة القرن التي عرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبرفقته رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء في واشنطن، قائلة في عدد اليوم الأربعاء إنه على الرغم من أن كلا من ترامب ونتنياهو يقدمان نفسيهما على أنهما “مخلصان” ويحاولان إضفاء بعد سياسي كبير على الخطة “إلا أن الهدف الدنيوي لهذه الورقة واضح تماما، حيث إن “خطة السلام” تهدف لمساعدة رجلي الدولة اللذين يتعرضان لرياح عكسية شديدة، للبقاء في منصبيهما.

ورأت الصحيفة أن توقيت الإعلان عن هذه الخطة “ليس له علاقة كبيرة بالوضع بين البحر المتوسط والبحر الميت، ولكن في الحقيقة تم اختيار هذا التوقيت على خلفية الاحتياجات التي تدور بخلد ترامب ونتنياهو”.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس قلقا فقط بشأن فرص إعادة انتخابه خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل في شهر آذار/مارس المقبل، وهي ثالث انتخابات خلال سنة واحدة، “بل إنه يخشى أيضا على حريته: فهو متهم رسميا بالاختلاس والغش والرشوة، و مهدد بالسجن”.

تابعت الصحيفة: “أما ترامب، الذي يحظى بشعبية كبيرة في إسرائيل، فسيسدي لصديقه “بيبي” من خلال صفقة القرن، معروفا آخر، لضمان إعادة انتخاب نتنياهو “.