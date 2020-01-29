حرکة حماس ترد على خطة ترامب: دماؤنا وبنادقنا وجماهيرنا مقدمة لإسقاط صفقة القرن

صفقة القرن وحق فلسطين الضائع في غياهب الصمت العربيالوقت- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا إنه سيكشف عن خطة صفقة القرن قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية (2 مارس 2020). حيث دعا ترامب اثنين من المتنافسين الصهاينة في الانتخابات البرلمانية للكيان الصهيوني للسفر إلى الولايات المتحدة لمناقشة ابعاد صفقة القرن...
لقاء "بوتين" مع "محمود عباس" وأبرز المخاوف والآمالالوقت- يدرك الروس جيدًا أن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس وإعلانها كعاصمة لإسرائيل سوف يؤثر سلباً على مكانة واشنطن لدى الرأي العام لدول المنطقة، ولهذا فلقد قررت موسكو المضي قدما واستغلال القضية الفلسطينية من أجل زيادة نفوذها عند الرأي العام العربي والاستعانة بها كأداة قوة ضد إسرائيل والولايات المتحدة في سياساتها الإقليمية
تحطّم طائرة تابعة للجيش الامريكي في أفغانستانالوقت- سقطت طائرة استطلاع امریکیة اليوم الاثنين، في مديرية ديك بإقليم غزنة جنوبي أفغانستان. وقالت وزارة الداخلية الافغانیة، إن الطائرة سقطت ظهر اليوم في الساعة 1:15 بالتوقيت المحلي.
الوقت- أعلنت حركة حماس رفضها خطة ترامب للسلام مشددة أنها ستسقط هذه الصفقة.
وقال خليل الحية نائب رئيس حماس في قطاع غزة لوكالة فرانس برس “نرفض هذه الصفقة ولن نقبل بديلا عن القدس عاصمة لدولة فلسطين ولن نقبل بديلا عن فلسطين لتكون دولتنا ولن نقبل المساس بحق العودة وعودة اللاجئين”، مضيفا “أيدينا ودماؤنا وبنادقنا وجماهيرنا مقدمة لإسقاط صفقة القرن وسنقاومها بكل الاشكال لإسقاطها”.
وأضاف الحية أن “فلسطين نار ولهيب كل من عبث بها ستحرقه، ترامب سيحترق تاريخيا وأخلاقيا وإنسانيا لأن ظلمه تعدى كل الخطوط الحمراء” وتابع “نحذر كل العالم من التساوق مع هذه الصفقة لأننا نرفضها”.
وشدد أن “القدس عاصمتنا واللاجئون سيعودون والارض موحدة، وسيرى (ترامب) قوة شعبنا في كسر هذه المعادلات كما حطم بصبره ووحدته كل المؤامرات السابقة”.
من جهة ثانية قال داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في بيان ردا على خطة ترامب “سنقاتل بذور الشر التي يريدون من خلالها إغراق المنطقة في الزمن الصهيوني، سنقاتلهم في كل شارع وسنطردهم من أرضنا ومن هوائنا وبحرنا” وأضاف أن “خطابي رئيس الولايات المتحدة ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال مملوءان بالأحقاد والأساطير لرمي المنطقة في أتون العنف”.
ووصف “السفراء العرب الذين حضروا إعلان خطة ترامب “يمثلون منتهى التآمر ومنتهى خيانة الشعب الفلسطيني والأمة.