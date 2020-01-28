لقاء يجمع السيد حسن نصرالله وزينب سليماني

الوقت-نشرت وسائل إعلام إيرانية فيديو للقاء بين أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله وابنة الشهيد الفريق قائد قوة القدس قاسم سليماني، زينب سليماني.

وظهر في الفيديو، وجود صور للمرشد الأعلى السيد علي خامنئي والإمام روح الله الخميني، وللشهيدين سليماني، ونائب رئيس هية الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال السيد نصرالله لزينب، إن "الله شرّف الشهيد قاسم سليماني بالجهاد والشهادة، وختم له بأجمل عاقبة".

وكانت ابنة سليماني قد زارت لبنان منذ أيام وألقت كلمة باللغة العربية، خلال حفل تأبيني أقامته هيئات وجمعيات في الضاحية الجنوبية لبيروت.