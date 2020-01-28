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  الثلاثاء 2 جمادي الثاني 1441

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أخبار

حماس: صفقة القرن تتطلب إعلان النفير العام

الثلاثاء 2 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
حماس: صفقة القرن تتطلب إعلان النفير العام

حماس: صفقة القرن تتطلب إعلان النفير العام

الوقت-أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن صفقة القرن نكبة جديدة للشعب الفلسطيني وعدوان أميركي إسرائيلي مزدوج.

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الوقت-أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن صفقة القرن نكبة جديدة للشعب الفلسطيني وعدوان أميركي إسرائيلي مزدوج.

وقالت حماس إن مواجهة صفقة القرن تتطلب إعلان النفير العام، وتصعيد الفعل الشعبي والمقاوم بأشكاله المختلفة في كل فلسطين، مشددة على أن مواجهة صفقة القرن وإفشالها وحماية مصالح الشعب الفلسطيني واجب على الجميع ومسؤولية الكل الفلسطيني.

وأضافت أنه يجب أن تكون هناك قرارات رسمية مهمة لرئيس السلطة الفلسطينية مرتكزاتها توفير عوامل ومتطلبات نجاح المواجهة، موضحة أنه من القرارات الرئيسية التي يتوجب على رئيس السلطة اتخاذها إعلان الإنهاء الفوري للتنسيق الأمني مع العدو.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنها لن تمنع الفلسطينيين من التعبير عن رفضهم لصفقة القرن، وأعلنت حركة "فتح" استعدادها لمقاومة الإجراءات الأميركية بكافّة الطرق المشروعة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البيت الأبيض سينشر "خطة السلام في الشرق الأوسط" غداً، في حين اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صفقة القرن بالنسبة "لإسرائيل" هي فرصة القرن.

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التنسيق الأمني صفقة القرن الولايات المتحدة حركة حماس إسرائيل فلسطين المحتلة

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