ساعات لإعلان "صفقة القرن".. ترامب: دول عربية تعتبرها صفقة عظيمة

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط غداً عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت غرينتش.

وقال ترامب خلال لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن "دولاً عربية عديدة وافقت على صفقة القرن وتعتبرها صفقة عظيمة".

ترامب أشار إلى أنه "لدينا دعم من رئيس الوزراء الاسرائيلي لخطة السلام ودعم من الأطراف الأخرى"، لافتاً إلى أننا "سنحصل في نهاية المطاف على دعم من الفلسطينيين".

وتابع: "سنبلغ الفلسطينيين غداً بخطة السلام وسيطلعون عليها، أعتقد أن ثمة فرصة رائعة للفلسطينيين وأعتقد أننا سنحظى بدعم منهم للخطة".

نتانياهو بدوره قال لترامب إنه "لن نتنازل عن صفقة القرن وأنت أكبر أصدقاء إسرائيل"، مشيراً إلى أن "صفقة القرن بالنسبة لاسرائيل هي فرصة القرن".

وعلى خطٍّ موازٍ، أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ونائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بياناً مشتركاً حول "حل الدولتين".

البيان ذكر أن "الموقف الأميركي المعلن منذ زمن هو التوصل لحل سلمي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين بدعم دول المنطقة والعالم".

وقال "إنشاء دولة فلسطينية ستوفر وطنا لملايين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني يستحق حق تقرير المصير"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تدعم ذلك الهدف".

وبينما اعتبر أن "حل الدولتين المنشود لن يرى النور عبر إجراءات أحادية الجانب من أي من الطرفين"، حث البيان ترامب على إعادة التزام الولايات المتحدة لمساعدة الطرفين بالعودة لطاولة المفاوضات.