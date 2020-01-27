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تحطّم طائرة تابعة للجيش الامريكي في أفغانستان

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أخبار

تحطّم طائرة تابعة للجيش الامريكي في أفغانستان

الإثنين 1 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
تحطّم طائرة تابعة للجيش الامريكي في أفغانستان
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الوقت- سقطت طائرة استطلاع امریکیة اليوم الاثنين، في مديرية ديك بإقليم غزنة جنوبي أفغانستان. وقالت وزارة الداخلية الافغانیة، إن الطائرة سقطت ظهر اليوم في الساعة 1:15 بالتوقيت المحلي.

تضاربت الأنباء بشأن الطائرة، إذ أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، في بيان، أن الطائرة سقطت ظهر اليوم في الساعة 1:15 بالتوقيت المحلي وأنها تابعة لشركة أريانا الأفغانية للطيران، وعلى متنها 110 شخصاً إلا أن شركة أريانا نفت الأمر، معلنة أن الطائرة ليست تابعة لها، وأن ما قيل في هذا الصدد غير دقيق وغير صحيح.

وقال عضو في البرلمان من إقليم غزنة عارف رحاني في بيان صحفي له أن الطائرة أجنية وكان على متنها 15 شخصا كلهم أجانب، مؤكدا أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المنطقة لنقل جثامين هؤلاء.

فیما ذکر مصدر من حركة طالبان، أن هناك طائرة أميركية أسقطت وقتل من على متنها، وهي تابعة للقوات الخاصة الأميركية.

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