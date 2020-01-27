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  الإثنين 1 جمادي الثاني 1441

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زيارة الإسرائيلين للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات

الإثنين 1 جمادي الثاني 1441
 
 
 
 
 
زيارة الإسرائيلين للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات

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الوقت- في خطوة أحاديّة الجانب، ولأول مرّة في تاريخ الكيان الإسرائيلي، صدّق وزير الداخلية الإسرائيلي أمس الأحد على قرار غير مسبوق يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بزيارة المملكة العربية السعودية.

لم تكن الخطوة الإسرائيلية الجديدة و "القفزة التطبيعية" خارج سياق التطبيع القائم مع الكيان الإسرائيلي، فمرسوم الوزير أرييه درعي الذي اتُخذ بقرار مشترك مع المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والجهات الأخرى ذات الصلة، يأتي بعد أن كانت السلطات السلطات الإسرائيلية كانت تمنع السفر للسعودية بالجواز الإسرائيلي، حيث كانت تصنف السعودية "دولة عدوا".

لا ينفصل القرار الجديد عن المشهد الإسرائيلي الداخلي والمشهدين الإقليمي والدولي حيث أنّه يتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، إلى مشاورات في البيت الأبيض بشأن "صفقة القرن".

إن المرسوم الجديد وإن كان آحادي الجانب، لكنّه يمهّد الطريق لتطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض وبالتالي خروج العلاقات بين البلدين من السر إلى العلن بعد عقود من العلاقات السريّة. هذا المسار الذي تعطّل في العقود السابقة وفق الوثائق الأمريكية والتقارير الإسرائيلية نفسه، سلك نهجاً آخر في حقبة ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان، وهنا نشير إلى التالي:

أوّلاً: يحاول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تقديم نفسه كـ"مخلّص" للسعودية، تماماً كما يرى ترامب نفسه بالنسبة للأمريكيين، وهذه أحد نقاط التلاقي والتقارب بين الرجلين. لذلك يحاول بن سلمان الذيّ قطّع خاشقجي في قنصلية سفارته في اسطنبول، وشنّ أسوء حرب في القرن الحالي على اليمن، واعتقل وسجن الآلاف من السعوديين بسبب التعبير عن رأيهم، يحاول فعل أي شيئ لتخليص السعوديّة من صورتها الراديكالية، والتي أسّس لها تحال آل سعود مع الوهابيّة. اليوم، يرى ول العهد السعودي أن التطيبع مع الكيان وإخراجه للعلن هو السبيل المناسب لإقناع الغرب بذلك، متجلهاً القيم والمبادئ التي يتّصف بها الشعب السعودي. لذلك، يعمد إلى شنّ حرب إعلاميّة ناعمة كبيرة في الداخل السعودي لتغيير المزاج الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية مستفيدةً من سطلة المال والإعلام، وإن أحد هذه الأساليب ي ربط العلاقات بالاقتصاد وجذب المستثمرين والسياح.

ثانياً: قد يقول قائل أن الخطوة الحالية أحاديّة الجانب، ولا دخل للسعوديّة بذلك، ومن هنا حقّنا أن نسأل لماذا تمّ اختيار السعوديّة؟ ماذا عن عشراء الأخبار التطبيعة التي نطالعها في إعلام "وليّ العهد". في العام 2015 حصلت ضجّة في المملكة حول السماح يسمح لليهود بالعمل في المملكة العربية السعودية، قد أوضحت وزارة العمل السعودية حينها أنه، يتم اصدار تصاريح العمل على أساس الجنسية، وليس الدين، وليس هناك حظر رسمي لإصدار تأشيرات العمل لليهود، إلا أن الإسرائيليين محظورين من العمل هنا. أي أن المنع يطال الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيلية. اليوم، المملكة مطالبة بتوضيح القرار الإسرائيلي والتأكيد مجدداً أن لا علاقة بين الدين والتطبيع، فأيّ يهودي يحقّ له الدخول لأي دولة في الوطن العربي ما لم يكن إسرائيلياً. بعبارة  أخرى، يجب أن لا تتم استخدام شمّاعة "حوار الأديان" للتطبيع، فالفرق شاسع بين الأمرين.

ثالثاً: إن أحد أهم أسباب هذا القرار هو صفقة القرن التي يعمد ترامب إلى تأجيلها بسبب الظروف القائمة. لكن ترامب الذي يواجه اليوم بوادر محاكمة في الداخل، قد يعمد إلى التسريعفي عجلة الصفقة وإخراجها بصروتها النهائية في أسرع وقف ممكن، لكن العائق الأكبر اليوم هم الشعوب العربية والإسلاميّة، وتحديداً الشعب الفلسطيني الرافضي جملة وتفصيلاً لهذه الصفقة. وبالتالي، الكثير من الأنظمة العربية ترتبط بالكيان الإسرائيلي منذ عقود تحت الطاولة، وجلّ ما سفلعه ترامب هو إخراج ذا الأمر إلى العلن. إن مثل هذه الخطوة ستعرّي الأنظمة المطبّعة أمام شعوبها، وتجعلها عرضة للإنهيار، لاسيّما أن إخفاء هذا الأنظمة للتطبيع طوال السنوات المارضية يرتبط بشكل رئيسي بخشيتها من ردّة فعل الشعب قبل أيّ أمر آخر.

رابعاً: لا تنفصل خطوة وزير الدخليّة في حكومة نتنياهو عن المشهد الداخلي الإسرائيلي ، وتحديداً المشهد الانتخابي، وبالتالي يريد نتنياهو من خلال هذه الخطوة آحاديّة الجانب لتلميع صورته المهشمة بسبب قضايا الفساد علّه ينجح في الحصول على أصوات انتخابيّة تؤهله لتشكيل الحكومة وبالتالي الفرار من المحاكمة. لذلك، لا نستبعد أن تتمّ فرض السلطة الإسرائيلية بالكامل على مناطق الضفّة الغربية في اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب، وربّما مناطق آخرى كغور الأردن، لكنّ هذه الخطوة التي يُراد لها أن تكون النقطة المفصلية في نجاح صفقة القرن، قد يكون الشرارة التي تشعل انتفاصة جديدة في الضفّة ترمي بهذه الصفقة في مزابل التاريخ وتسير بنتنياهو إلى السجن بعد خسارته للانتخابات.

خامساً: إن هذا القرار سيولّد أيضاً شرخاً بين المملكتين السعودية والأردنيّة، فبموجب المرسوم سيسمح أيضا لفلسطينيي 48 بالسفر إلى السعودية بالجواز الإسرائيلي من أجل تأدية مناسك الحج والعمرة، وبالتالي إنهاء الوصاية الأردنية على الحجيج من فلسطينيي 48، الذين كانوا يدخلون السعودية بموجب جواز سفر أردني مؤقت. في المقابل، السعوديّة التي كانت ستشرع في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بإلغاء الوصاية الأردنية على الحجاج من فلسطينيي 48، وذلك بموجب الاتفاق المبرم في العام 1978 بين الحكومة الإسرائيلية والملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، تتطلع اليوم إلى اشتراط حمل جواز سفر دائم يشمل رقما وطنيا لاستقبال الحجاج والمعتمرين، وهو الذي لايتمّتع به حجّاج الـ1948، فهل هناك تنسيق سعودي إسرائيلي تحت الطاولة حول إخراج هذا الأمر بالصيغة الحاليّة التي أعلنها وزير الداخليّة الإسرائيلي؟ نأمل أن لا يكون الأمر كذلك.

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كلمات مفتاحية :

السعوديّة الكيان الإسرائيلي نتنياهو صفقة القرن ترامب محمد بن سلمان

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