لأول مرة.. قناة إسرائيلية تبث تقريراً من السعودية

الوقت-بثت "القناة 12" الإسرائيلية تقريراً مصوراً بعنوان "إسرائيلي في السعودية"، حيث تجوَّل طاقم إعلامي إسرائيلي في عدة مدن سعودية، وأجرى مقابلات مع عدد من المواطنين.

وتجوَّل الإعلامي الإسرائيلي إنريكي زيمرمان في شوارع الرياض وجدة والمدينة المنورة، متحدثاً مع مارة بالشارع عن قضايا السلام والعلاقة مع "تل أبيب"، وفق التقرير الذي عرضته "القناة 12" التي تعد من الأكثر انتشاراً في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب "القناة 12"، فقد تنوعت ردود فعل السعوديين الذين تحدث معهم الإعلامي الإسرائيلي، حيث تجنَّب غالبيتهم الإسهاب في التعليق، مكتفين بالحديث عن السلام بشكل عام.

كما تحدَّث زيمرمان مع سعوديين عن قضايا اجتماعية، منها "ظهور بعض الفتيات في الأماكن العامة سافراتٍ وبعضهن مع رجال ومن دون رقابة هيئة الأمر بالمعروف، وعن قيادة النساء للسيارات، وشواطئ السباحة، والنوادي المغلقة، وملاعب كرة القدم"، كما ورد في القناة.

ورسمياً لا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية و"إسرائيل"، لكن السنوات الأخيرة شهدت تقارباً كبيراً بينهما، وزادت العلاقات بشكل أكبر خلال الأسابيع التي خلت.

من جهة أخرى تعهد نتنياهو، الثلاثاء الماضي، بتوقيع اتفاقيات سلام "تاريخية" مع مزيد من الدول العربية، وبضم جميع الكتل الاستيطانية غب القدس والضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاقه الحملة الانتخابية لحزب الليكود بقيادته، استعداداً لخوض انتخابات الكنيست (البرلمان) المقررة في الثاني من مارس المقبل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال نتنياهو إنه يتعهد بـ"توقيع اتفاقات سلام تاريخية مع مزيد من الدول العربية، وتشكيل تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، وكبح إيران نهائياً".