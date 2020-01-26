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  الأحد 30 جمادي الاول 1441

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أخبار

نتنياهو تمهيداً لزيارة واشنطن: خطة سلام ترامب ستكون تاريخية وهي فرصة لن تتكرر

الأحد 30 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
نتنياهو تمهيداً لزيارة واشنطن: خطة سلام ترامب ستكون تاريخية وهي فرصة لن تتكرر

نتنياهو تمهيداً لزيارة واشنطن: خطة سلام ترامب ستكون تاريخية وهي فرصة لن تتكرر

الوقت-ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال تمهيداً لسفره إلى البيت الأبيض

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الوقت-ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال تمهيداً لسفره إلى البيت الأبيض "خطة السلام في الشرق الأوسط التي ستكشف عنها الإدارة الأميركية قريباً ستكون تاريخية"، وأضاف "لأول مرة في التاريخ لدينا فرصة كهذه، ولا يجب أن نفوّتها، لدينا اليوم في البيت الأبيض أكبر صديق لإسرائيل، ولذلك لدينا أكبر فرصة على الإطلاق".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي أن رئيس الحكومة سيجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يومي الاثنين الثلاثاء لمناقشة صفقة القرن.

وأضاف نتنياهو أنه "طوال ثلاث سنوات تحدثت مع الرئيس ترامب وطاقمه، عن احتياجاتنا الأمنية والقومية الحيوية جداً التي يجب أن يتم تضمينها في أي حل سياسي. ووجدت آذاناً صاغية في البيت الأبيض لهذه الاحتياجات. لذلك، أنا كلّي أمل بأننا نقف أمام لحظة تاريخية منذ نشأت دولتنا".

وتوجّه نتنياهو إلى واشنطن "بشعور عظيم، من المسؤولية الكبيرة والفرصة الكبيرة، التي لن تتكرر من أجل ضمان مستقبل إسرائيل".

بالتوازي، وصرّح رئيس حزب أزرق بني غانتس أنه سيجتمع أيضاً يوم الاثنين المقبل مع الرئيس الأميركي، ومن ثم سيعود إلى "إسرائيل" لمناقشة حصانة رئيس الحكومة نتنياهو يوم الثلاثاء.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه وبالإضافة إلى اجتماع نتنياهو وغانتس مع الرئيس ترامب لمناقشة صفقة القرن، هناك مساعي لعقد لقاءات مع وزراء خارجية عرب، ووفق القناة فإنه من المتوقع أن يحضر وزير خارجية البحرين "الذي تجري معه، في الفترة الأخيرة، مناقشات حول اتفاقية عدم القتال بوساطة أميركية".

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كلمات مفتاحية :

دونالد ترامب صفقة القرن بيني غانتس بنيامين نتنياهو

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