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  الأحد 30 جمادي الاول 1441

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أخبار

بناء على "التظاهرة المليونية" في العراق.. "كتائب حزب الله" و"سائرون" يقدمون خارطة طريق للبلاد

الأحد 30 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
بناء على "التظاهرة المليونية" في العراق.. "كتائب حزب الله" و"سائرون" يقدمون خارطة طريق للبلاد

بناء على "التظاهرة المليونية" في العراق.. "كتائب حزب الله" و"سائرون" يقدمون خارطة طريق للبلاد

الوقت-اعتبرت كتائب حزب الله العراق، تعليقاً على التظاهرة المليونية أمس الجمعة ضد الوجود

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الوقت-اعتبرت كتائب حزب الله العراق، تعليقاً على التظاهرة المليونية ضد الوجود الأميركي، أنّ "الشعب الذي خرج بهذه الطريقة الاستثنائية يستحق بأن يكرّم بحكومة عادلة".

وتوجهت في بيان لها السبت إلى القوى السياسية بالقول"احزموا أمركم وكفى مماطلة ودفاعاً عن الخونة والعملاء".

وأضاف بيان الحزب: "إننا غير ملزمين بأيّ تفاهمات داخلية أو خارجية سوى ما نعقده من اتفاقات مع الحلفاء".

كما أكدت كتائب حزب الله العراق، أنّ "حق المقاومة دفاعاً عن سيادة بلدنا لا يحتاج إذناً من أي كان".

في سياق متصل عقدت رئاسة تحالف "سائرون" اجتماعاً اليوم لمناقشة تظاهرة "السيادة المليونية" يوم الجمعة.

الاجتماع ناقش بحسب بيان التحالف "الحلول المطلوبة لتحقيق السيادة العراقية، ومنع أيّ تجاوزات وفق الأطر والقنوات السياسية والقانونية".

وتبنى تحالف "سائرون" خارطة طريق لتحقيق ذلك، مقترحاً عدداً من البنود، منها "العمل على تبني مقترح قانون يمنع وجود أي قواعد وقوات أجنبية على الأراضي العراقية"، و"العمل على إنهاء عمل الشركات الأمنية الأميركية".

كما دعا التحالف سائرون إلى "تبني معاهدات واتفاقات عدم تدخل أو اعتداء مع دول الجوار ومواثيق للتعاون في كافة المجالات ومن بينها الاقتصادي والإعلامي والتكنولوجي وغيرها".

يذكر أنّ العاصمة بغداد شهدت بالأمس تظاهرة مليونية دعت لإخراج القوات الأميركية من البلاد، وشاركت فيها مختلف القوى والتيارات السياسية وأنصار فصائل المقاومة والعشائر العراقية.

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العراق حزب الله سائرون الوجود الأمريكي في العراق

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