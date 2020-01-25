موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 30 جمادي الاول 1441

إخترنا لكم

نموذج ناجح لطرد القوات الأمريكية من المنطقة

نموذج ناجح لطرد القوات الأمريكية من المنطقة المقاتلون والنشطاء السياسيون المهتمون بالمقاومة الإسلامية في بلدان المنطقة، قادرون اليوم على تحقيق ما لا يمكن تصوره في أذهان المحللين الغربيين، وإجبار الأميركيين على الفرار من بلدان المنطقة نحو خليج الخنازير.

أين وصلت جلسات استجواب ترامب ؟

إختبارات الثقة تنتظر الحكومة اللبنانيّة الوقت- أبصرت الحكومة السادسة والسبعون في لبنان النور برئاسة الرئيس حسان دياب حيث صدرت مراسيم تشكيلها في 21 كانون الثاني 2020، وضمت الحكومة 20 وزيراً من بينهم ستة سيدات

هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟ الوقت- من المؤکد أن جزءاً مهماً من رغبة السعوديين في تحسين العلاقات مع دمشق، ينبع من التوقع ببقاء بشار الأسد في الهيكل السياسي المستقبلي لسوريا، والذي تحقق من خلال انتصارات الجيش السوري وحلفائه على الإرهابيين وإحباط كل المؤامرات.

ما هو سبب الأطماع السعودية في محافظة المهرة؟ الوقت- في إحدی أحدث تقاريرها، أعلنت قناة الجزيرة القطرية أن السعودية تخطط للالتفاف علی مضيق هرمز من خلال محافظة المهرة اليمنية. وتعد محافظة المهرة في أقصى شرق اليمن ذات أهمية متعددة الجوانب للسعودية والإمارات...

أخبار

"تويتر" يُغلق حساباً سعودياً قاد حملة لمقاطعة "أمازون"

"تويتر" يُغلق حساباً سعودياً قاد حملة لمقاطعة "أمازون"

الوقت-أغلق موقع "تويتر"، الجمعة، حساباً سعودياً يدعى "طيار ركن MBS"، وهو أول حساب غرد ودعا للمشاركة في

وثائق تفضح الإمارات في خداع سودانيين للقتال بليبيا واليمن الوقت-كشفت عائلة سودانية وثائق عن خداع واستغلال شركات أمن إماراتية لعشرات السودانيين؛ بعد استقدامهم للعمل ثم تدريبهم

السيناتور الديمقراطي رون وايدن يهدد بنشر معلومات سرية حول قاتل خاشقجي الوقت-قال السيناتور الديمقراطي رون وايدن إنه سيقوم بنشر معلومات سرية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

"ديلي تلغراف": هل اخترق إبن سلمان هاتف بوريس جونسون؟ الوقت-كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أنه ظهر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ربما كان عرضة

بهدف توطيد الاحتلال: الأتراك يوزّعون مناهج جديدة في رأس العين السورية الوقت-إجراءات عديدة بدأت "المجالس المحلية"، التي شكّلها الجانب التركي، باتخاذها في المنطقة المم

ظريف رداً على الجبير: الدول الطبيعية لا تستبدل قنصليتها بمسالخ الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ردّاً على التصريحات الأخيرة لوزير الدولة السعودي للشؤون ا

الجيش السوري يصل إلى مشارف معرة النعمان بعد تحرير عدد من القرى الوقت-أفادت مصادر سورية ميدانية أن الجيش السوري يتقدم باتجاه مدينة معرة النعمان بعد أن استعاد سيطرته

جمعة الاستقلال وسيادة العراق.. آلاف يتوافدون للمشاركة في "مليونية" طرد قوات الاحتلال الامريكي الوقت- انطلقت، صباح الجمعة، تظاهرة كبيرة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.

"الغارديان": التقارير عن اختراق هاتف بيزوس تدمّر أسطورة "السعودية الجديدة" الوقت-قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إنه في حال كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،

"واشنطن بوست": ترامب يخلط بين كرد سوريا وكرد العراق في اجتماعه مع بارزاني الوقت-ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد التقى أمس الأربعاء مع رئيس إقليم

جونسون: المصادقة على "بريكست" تعني إتمام الإنفصال أواخر الشهر الجاري الوقت-أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إقرار البرلمان لقانون انسحاب بلاده من الإتحاد الأوروبي، ما يعني إتمام "بريكست

موسوي: التهديد باغتيال القائد قاآني يكشف إرهاب أميركا الوقت-دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي تهديد المبعوث الأميركي لإيران "برايان هوك" باغتيال الق

وحيدي: الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد أوقع 70 قتيلاً الوقت-قال وزير الدفاع الإيراني الأسبق العميد أحمد وحيدي خلال كلمة له في جامعة اصفهان "نحن متأكدون أن الهجوم الصاروخي

ترامب يدعو نتنياهو وغانتس إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة القرن الوقت-قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن "ترامب وجه دعوة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس ح

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين بالضرب والرصاص المطاطي الوقت-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر اليوم الجمعة، واعتدت على المصلين بالضرب والرصاص المطاطي.

الصدر مغردا بالنشيد الوطني عشية المظاهرة المليونية.. دقت ساعة الاستقلال الوقت- دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنصاره إلى المشاركة الواسعة في المظاهرات المطالبة بإخراج القوات الأميركية من العراق، والمقرر أن تنطلق يوم غد في حي الكرادة ببغداد.

عقب قرصنة هاتف بيزوس.. مشاهير التقاهم بن سلمان يتفقدون هواتفهم الوقت- قالت صحيفة بيزنس إنسايدر إن عددا من المشاهير والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال -ممن التقاهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته للولايات المتحدة عام 2018- قد يقومون بتفحص أجهزتهم الهاتفية المتنقلة بعد أنباء قرصنة هاتف جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست".

"الشيطان الإلكتروني".. الوسيلة السعودية للتضليل على تويتر الوقت- ذكرت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، أن أحد أقدم وأهم شبكات المعلومات المضللة في الشرق الأوسط، ما زالت فعالة على شبكة تويتر، ويبدو أن لا أحد يعرف سبب ذلك.

ماذا جاء في تقارير الأجهزة الأمنية حول تطورات أحداث لبنان؟ الوقت-قدم رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية تقارير عن أبرز التطورات التي حدثت منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر حتى اليوم وتوقفوا

كوريا الجنوبية تعلن إرسال قوة بحرية إلى محيط مضيق هرمز الوقت-أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها سترسل وحدة لمكافحة القرصنة إلى مضيق هرمز، مضيفة أنها تعتزم توسيع مهام وحدة مكافحة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بهدف توطيد الاحتلال: الأتراك يوزّعون مناهج جديدة في رأس العين السورية

وثائق تفضح الإمارات في خداع سودانيين للقتال بليبيا واليمن

الجيش السوري يصل إلى مشارف معرة النعمان بعد تحرير عدد من القرى

إختبارات الثقة تنتظر الحكومة اللبنانيّة

السيناتور الديمقراطي رون وايدن يهدد بنشر معلومات سرية حول قاتل خاشقجي

أين وصلت جلسات استجواب ترامب ؟

"تويتر" يُغلق حساباً سعودياً قاد حملة لمقاطعة "أمازون"

"ديلي تلغراف": هل اخترق إبن سلمان هاتف بوريس جونسون؟

نموذج ناجح لطرد القوات الأمريكية من المنطقة

ظريف رداً على الجبير: الدول الطبيعية لا تستبدل قنصليتها بمسالخ

ما الذي يحدث في جنوب سوريا وما علاقة المخابرات الأردنية بالخلايا الإرهابية النائمة؟

هل سوف تستطيع قمة "برلين" إنهاء الأزمة الليبية؟

ترامب في طريقه إلى المحكمة

مؤتمر برلين حول ليبيا ينطلق اليوم بمشاركة دولية... و 2000 مقاتل من سوريا إلى ليبيا

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

يحتجز أبناءه لأكثر من 12 عاما في منزل معزول

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين بالضرب والرصاص المطاطي

نتائج اختراق هاتف جيف بيزوس.. ابن سلمان يغرق في مستنقع التجسس على أمازون

بهدف توطيد الاحتلال: الأتراك يوزّعون مناهج جديدة في رأس العين السورية

"صناعة إيرانية تماماً".. طهران تتحضر لإطلاق قمرين صناعيين

بريطانيا تصنّف حزب الله "منظمة إرهابية": مؤشر قّوة أم عجز؟

نظرة على الهجوم الصاروخي على قاعدة "عين الأسد" وردّ فعل الرأي العام الأمريكي

من الإنكار إلى الاعتراف بمقتل العشرات وبأن الإيرانيين لا يخطئون.. هل وقع "ترامب" في مصيدة كذبه؟

فيروس "صفقة القرن" يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات

"الغارديان": التقارير عن اختراق هاتف بيزوس تدمّر أسطورة "السعودية الجديدة"

الهجوم الأمريكي على قواعد الحشد الشعبي في العراق.. الأهداف والتداعيات

دور اللواء سليماني في إخفاقات أمريكا الاستراتيجية في المنطقة

دراسة احتمالات وتداعيات إخراج الجيش الأمريكي من العراق

بقاء الحاج قاسم، زوال ترامب

العراق.. نقطة انطلاق التطورات الإقليمية بعد الخطأ الأمريكي

نصيحة أنصار الله الصاروخية إلى الأمير الشاب

سياسة "برهم صالح" لتجاوز الأزمة في العراق..الأهداف والنتائج

العدوان الأمريكي الجديد على العراق.. موجة من الإدانات تقف في وجه التأييد الصهيوني

مهندس المقاومة العراقية ضد الاحتلال الغربي والداعشي؛ من هو الشهيد "أبو مهدي المهندس" ؟

وداعاً قاسم سليماني و ابومهدی المهندس.. البراكين العراقية الثائرة تشارك في مراسم تشييع الجثامين الطاهرة

تشييع مهيب للشهيد "أبو مهدي المهندس".. العراقيون يتعهّدون بالانتقام لدماء الشهداء+ صور

"الشهيد الحي" الذي كان يبث الرعب في قلوب الاعداء؛ من هو الشهيد اللواء "قاسم سليماني" ؟

ماذا كتبت وسائل الإعلام العربية حول المناورات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين؟

محاولة ترامب المستمرة للتكتم على خسائر الرد الصاروخي لحرس الثورة

حصاد ابن سلمان في العام 2019

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

نموذج ناجح لطرد القوات الأمريكية من المنطقة

السبت 29 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
نموذج ناجح لطرد القوات الأمريكية من المنطقة
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت - بعد اغتيال اللواء الحاج قاسم سليماني قائد قوة القدس وأبي مهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي العراقي علی يد القوات الأمريكية الإرهابية المعروفة باسم "سنتكوم"، تعهدت الجمهورية الإسلامية بالرد على هذا العمل الإرهابي.

بحيث قال قائد الثورة الإسلامية المعظم في رسالة بمناسبة شهادة اللواء سليماني ورفاقه، "لن يتوقف عمله وطريقه برحيله إن شاء الله، لكن انتقاماً شديداً ينتظر المجرمين الذين تلطخت أيديهم الشريرة بدماء الشهيد والشهداء الآخرين".

على الرغم من أن الكثيرين عندما سمعوا كلمة "الانتقام الشديد"، اعتبروها عملاً عسكريًا ضد القوات الأمريكية الإرهابية، وبالتالي اعتبروا الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد ترجمةً له، لكن آية الله السيد علي الخامنئي قال في لقاء مع أهالي مدينة قم في يناير: "الانتقام قضية أخرى، لقد تلقوا صفعةً في الليلة الماضية، ولكن في مقام المواجهة، فإن هذه الأعمال العسكرية ليست كافيةً، بل يجب أن ينتهي الوجود الأمريكي المثير للفساد في المنطقة".

لقد شككت بعض الأوساط المعادية بتحقيق هذا الوعد علی أرض الواقع، الأمر الذي يطرح التساؤل حول کيفية إرغام القوات الأمريکية علی الخروج من المنطقة.

ولعل أفضل رد على هذه الشكوك التي تهدف إلى تقويض سياسة طرد الولايات المتحدة من المنطقة، هو التذکير بالانسحاب الإسرائيلي المهين من جنوب لبنان.

في الخميس 25 مايو 2000، انسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان دون أي شرط أو قيد، ودون توقيع أي اتفاق مع قوات جبهة المقاومة. بحيث وصف رئيس وزراء الکيان الإسرائيلي السابق "إيهود باراك" قراره بأنه "تاريخي" بعد 19 عاماً، وقال إنه فخور بذلك، لأن "انسحاب إسرائيل من لبنان حال دون مقتل مئات الجنود".

وأضاف: "واجهنا احتجاجات قوية(حول هذا القرار). لكننا اتخذنا القرار، لأن أكثر من 25 جندياً من جنودنا کانوا يقتلون في لبنان كل عام".

في الواقع، في تلك الظروف، لم يكن الهروب من جنوب لبنان أحد خيارات الصهاينة، بل الطريقة الوحيدة التي فرضتها المقاومة اللبنانية عليها، ولكن كيف؟

ربما يمكن القول بكلمة واحدة، بأنه کان عبر "تغيير نظام الحسابات لدی العدو"، والذي كان بحد ذاته نتيجةً لأعمال متسلسلة للمقاومة حتی تحقيق ذلك.

1- مزيد من التقارب بين التيارات المعادية للصهيونية

كان التقارب والتعاون المتزايد بين الجماعات المعادية للصهيونية من أولى الخطوات لإجبار الصهاينة على الفرار من جنوب لبنان؛ على الرغم من أن حزب الله لعب دورًا محوريًا وكان رأس الحربة في هذه العملية المعقدة، لکنه استفاد أيضًا من قدرة المجموعات الأخرى على التعبئة ضد المحتلين الصهاينة.

ولهذا السبب، من أجل تكرار هذا النموذج وطرد الولايات المتحدة من المنطقة، علی العناصر المتفقة مع محور المقاومة إنشاء تحالف مناهض للولايات المتحدة في العراق أولاً، ومن ثم في بقية بلدان المنطقة.

2- إزالة عناصر المرتزقة والخونة

قال "جيورا آيلاند" قائد عمليات الجيش الصهيوني في مقابلة في ذلك الوقت: "كان نهج الجيش هو البقاء داخل الأراضي اللبنانية، وعلى وجه التحديد في حزام أمني بمسافة كيلومتر واحد بدلاً من عمق 10 أو 15کم في لبنان، للسيطرة على المناطق الجغرافية، ومواصلة العمليات العسكرية كما كان من قبل، وتعزيز جيش أنطوان لحد".

کان أنطوان لحد من المواطنين اللبنانيين المدعومين من الجيش الإسرائيلي، والذي قام بتشكيل حركة مرتزقة مسلحة تدعی "جيش لبنان الجنوبي" لصالح الصهاينة. وفي النهاية هرب إلى تل أبيب عندما انسحب الجيش الصهيوني من الجنوب في عام 2000، وتم تكليفه بإدارة مطعم صغير اسمه "بيبلوس".

للإجابة على هذا السؤال بأنه لماذا غير الجيش الإسرائيلي رأيه بل واستعجل الانسحاب من جنوب لبنان؟ قال آيلند: "حزب الله هو الذي فرض علينا موعد وكيفية الانسحاب من جنوب لبنان، خاصةً عندما قضی علی مرتزقة لحد، فكان علينا مغادرة لبنان على عجل دون اتخاذ أي ترتيبات ضرورية. في 9 أيار (مايو) 2000، طالب أنطوان لحد قائد جيش المرتزقة، المسمى بـ "جيش لبنان الجنوبي"، الرئيس اللبناني بالعفو عن عناصره، في مقابلة له".

وبالمثل، في العراق وأماكن أخرى في المنطقة، يجب تهميش العناصر المنحازة للولايات المتحدة والمرتزقة المسلحين للجيش الأمريكي تدريجياً حتی خروجهم من المنطقة. وفي الواقع، واحدة من العقبات الرئيسية أمام الخروج الأمريكي هي العناصر المنحازة لهم في مختلف البلدان والتي يجب القضاء عليها.

3- وضع التمهيدات والترتيبات القانونية

على الرغم من أن الکيان الإسرائيلي لم يمتثل لأي من قوانين وأحكام القانون الدولي، إلا أن الضغوط القانونية في ظل التوترات يمكن أن تشكل جزءًا من عملية الطرد. كما دعت الأمم المتحدة عبر قرار 425 الکيان الإسرائيلي إلى إخلاء لبنان في أقرب وقت ممكن، ونشرت قوات لحفظ سلام على الأراضي اللبنانية.

في العراق وبلدان أخرى في المنطقة أيضاً، يجب أولاً اعتماد قانون رحيل أو طرد القوات الأمريكية كقانون محلي ثم رفعه كطلب في الأوساط القانونية. وبالتأكيد، تتطلب هذه الأحكام القانونية دعم الرأي العام والضغط العسكري.

4- خلق الطلب العام في المنطقة

کما تحوَّل طرد القوات الصهيونية من جنوب لبنان إلی مطلب عام في لبنان، يجب أيضًا تكرار طرد المحتلين الأمريكيين من المنطقة كخطاب إقليمي وعام من قبل قطاعات مختلفة من الشعوب. وفي بلدان مثل العراق على وجه الخصوص حيث هناك نظام انتخابي؛ ينبغي اعتبار جهود الأحزاب لطرد الأميركيين بمثابة ميزة للتصويت وامتياز انتخابي؛ وتدعم الأحزاب السياسية خطتها لترحيل القوات الأميركية المثيرة للفساد من بلادهم بشجاعة.

5- زيادة الخسائر العسكرية واللوجستية الاستراتيجية من خلال العمليات الاستشهادية

أحد أساليب حزب الله الناجحة في حرب الاستنزاف مع الصهاينة، کان القيام بالعمليات الاستشهادية التي من شأنها إلحاق ضرر كبير بالصهاينة، وتقليص معنويات جنود الکيان ومرتزقته بشدة. ولهذا السبب يقول العقيد "نوام بن تسيفي" من القادة الإسرائيليين: "لم ننسحب من لبنان بل هربنا".

وفقًا للخبراء العسكريين، بالنظر إلی المراحل السابقة في الفترة من 1982 إلى 24 مايو 2000، يمكن تحديد أساس مقاومة حزب الله في هذه الفترة على أساس تطور وتکامل الكفاح المسلح مع المحتلين الصهاينة، بدءاً من الهجمات الاستشهادية إلی هجمات حرب العصابات وتطويرها نحو الغزوات الکبيرة التي تستهدف مقر وتجمعات القوات الصهيونية.

يشار إلى أن حزب الله كثف من هجماته الإيذائية ضد الصهاينة في جنوب لبنان قبل عام 2000، حيث حوَّل حرب العصابات إلى العمليات الاحترافية، وأوقع ضربات صارمة ومدمرة على الصهاينة.

وفقًا للإحصائيات المتاحة، تم تنفيذ 45 عملية ضد الصهاينة في كل شهر تقريبًا أثناء احتلال لبنان حتى عام 1994. ووصل هذا العدد إلی 70 عملية بالتزامن مع التطور النوعي للمعدات المستخدمة والتنوع في العمليات في عام 1995.

ومنذ ذلك العام فصاعداً، استمر عدد هذه العمليات في النمو بشكل كبير حتى تم تنفيذ ما يزيد من 120 عملية ضد الصهاينة شهرياً في عام 1998. کما فشلت جميع التدابير الصهيونية المتطورة لمواجهة هذه العمليات، باستخدام تقنيات عالية مثل المراقبة من خلال أجهزة الاستشعار الحرارية والكمائن المتقدمة.

وهکذا، يجب على قوات المقاومة الإسلامية في المنطقة إلحاق أضرار بالأمريکيين في قطاع البنية التحتية والخدمات اللوجستية أيضاً، بالإضافة إلى زيادة هائلة في عدد الإصابات في صفوف العسكريين الأمريكيين.

کما أن تقويض معنويات الجنود والقادة العسكريين في سينتكوم كجزء من هذا الهدف، يمكن أن يحول دون ردة فعل فعالة من قبل العسكريين الأمريكيين ضد محور المقاومة.

6- ترابط القضايا المحلية بالشؤون الداخلية

مثلما أُجبر الصهاينة على الانسحاب من جنوب لبنان هربًا من مقتل جودهم وتقليل الخسائر، مما كان له تأثير مباشر على انتخاباتهم؛ في أمريكا أيضًا يجب أن يكون شعار السباق الرئاسي في البلاد هو "الخروج من غرب آسيا"، ولن يحدث هذا إلا عندما تزيد تكلفة البقاء في المنطقة بشكل حاد، ويحتجّ الرأي العام علی هذا الأمر أكثر من أي وقت مضى.

7- الأمل في النصرة الإلهية

إلى جانب العوامل المادية والجهود الظاهرية، كان الأمل في النصر الإلهي وتلقي الإمدادات الغيبية جزءًا آخر من سر نجاح قوات المقاومة في هروب القوات الصهيونية من جنوب لبنان. کما يستشهد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله دائمًا بأمثلة ومصاديق عن العوامل الغيبية التي تساهم في انتصارات المقاومة للمجاهدين وقادة المقاومة؛ ولدى قادة حزب الله أيضًا هذا الشعور بالنصرة الإلهية في المعركة ضد الصهاينة بشکل جيد.

والآن يعلم المقاتلون المناهضون لأمريكا في المنطقة وجميع محبي المقاومة ومطالبي الثأر لدماء الشهيد سليماني وأبي مهدي المهندس، أنه بالاعتماد علی هذه السنة الإلهية ومواصلة طريق الجهاد والمقاومة، فإن الانتصار المحتوم ينتظر مجاهدي هذا الطريق المبارك.

قبل الإعلان الرسمي عن الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان، ربما لم يكن الكثير من المحللين في الساحة الدولية يتخيلون هذه الهزيمة الإسرائيلية الفاضحة، ولم يكونوا قادرين على فهم عجز الإسرائيليين، ولكن سلسلة أعمال مقاتلي المقاومة الإسلامية قد غيرت نظام الحسابات هذا، حيث أصبحت هزيمة الإسرائيليين اليوم عنصراً طبيعياً ومقبولاً للخبراء السياسيين.

واليوم أيضاً، المقاتلون والنشطاء السياسيون المهتمون بالمقاومة الإسلامية في بلدان المنطقة، قادرون على تحقيق ما لا يمكن تصوره في أذهان المحللين الغربيين، وإجبار الأميركيين على الفرار من بلدان المنطقة نحو خليج الخنازير.

 

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

طرد القوات الأمريكية الکيان الإسرائيلي الصهاينة سنتكوم الحاج قاسم سليماني أبي مهدي المهندس

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء