السيناتور الديمقراطي رون وايدن يهدد بنشر معلومات سرية حول قاتل خاشقجي

الوقت-قال السيناتور الديمقراطي رون وايدن إنه سيقوم بنشر معلومات سرية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إذا استمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترفض تسليم الكونغرس نسخة غير سرية من تقرير يحدد المسؤولين عن الجريمة.

وأضاف وايدن أمس الجمعة، أنه إذا فشلت الاستخبارات المركزية في تقديم التقرير بالتزامن مع انتهاء محاكمة ترامب البرلمانية، فسيلجأ إلى إطلاق إجراء يخول مجلس الشيوخ رفع السرية عن المعلومات ونشرها بطريقة أحادية، وفق رويترز.

وأردف أنه رغم مرور عام على اغتيال خاشقجي، فإن إدارة ترامب ترفض تحديد من أمر بالقتل، بل تتدخل لصالح حكومة استبدادية.

من جانب آخر، قال وايدن إنه بعث برسالة إلى وكالة الأمن القومي الأمريكي للمطالبة بتقييم الخطر على مسؤولين في البيت الأبيض، ممن تواصلوا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برسائل عبر هواتفهم الشخصية، وفي مقدمتهم جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره.

وأكمل أنه إذا تمكنت السعودية من الوصول إلى هاتف كوشنر، فإن ذلك يعتبر عملياً كزرع جهاز تنصت في البيت الأبيض.

في ذات الوقت حذر السيناتور الديمقراطي من أنه إذا لم يأخذ البيت الأبيض موضوع الأمن على محمل الجد، فإن أسرار الولايات المتحدة الأكثرَ حساسية ستنتهي في أيدي العدو.

ولفت قائلاً: "أعتقد أنه لا يوجد جمهوريون كثيرون يؤيدون دعم عدم رفع السرية هنا".

وكان خاشقجي يحمل إقامة في الولايات المتحدة وينتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأثار مقتله ضجة عالمية كبيرة، وشوه صورة بن سلمان.

وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الحكومات الغربية عبرت عن اعتقادها بأن بن سلمان هو من أمر بالقتل، لكن المسؤولين السعوديين يقولون إنه لم يكن له دور في ذلك.

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكاً إزاء تقييم "سي.آي.إيه". وقال إن على واشنطن عدم المجازفة بتحالفها مع الرياض، حجر الزاوية للسياسة الأمنية الأمريكية في الخليج، والثقل الموازن لإيران في المنطقة.