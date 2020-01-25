ظريف رداً على الجبير: الدول الطبيعية لا تستبدل قنصليتها بمسالخ

الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ردّاً على التصريحات الأخيرة لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجيّة عادل الجبير، إنّ الدول الطبيعية لا تستبدل قنصليتها بمسالخ.

وأضاف ظريف في تغريدة على تويتر، أنّ "الدول الطبيعية لا تهاجم جيرانها، ولا تتسبب بإيجاد أزمات إنسانية، ولا ترفض التفاوض".

كما ذكر أنه "مع هذه الأوصاف فإننا لا نحدد أي شرط مسبق للتفاوض".

وكان الجبير قال، الخميس، خلال مشاركته في مؤتمر دافوس الاقتصادي بسويسرا، إنّ "إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة".

ولفت الجبير إلى أنّ بلاده "تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق".