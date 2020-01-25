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  السبت 29 جمادي الاول 1441

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أخبار

الجيش السوري يصل إلى مشارف معرة النعمان بعد تحرير عدد من القرى

السبت 29 جمادي الاول 1441
 
 
 
 
 
الجيش السوري يصل إلى مشارف معرة النعمان بعد تحرير عدد من القرى

الجيش السوري يصل إلى مشارف معرة النعمان بعد تحرير عدد من القرى

الوقت-أفادت مصادر سورية ميدانية أن الجيش السوري يتقدم باتجاه مدينة معرة النعمان بعد أن استعاد سيطرته

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الوقت-أفادت مصادر سورية ميدانية أن الجيش السوري يتقدم باتجاه مدينة معرة النعمان بعد أن استعاد سيطرته على بلدات أبو جريف والدير وكرسيان والسمكة و"معر شمارين" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي. 

وأضافت المصادر أن وحدات الجيش السوري أصبحت على مشارف النقطة التركية في معر حطاط وتستهدف  بقصف مدفعي عنيف مواقع جبهة النصرة في تلة العيس بريف حلب الجنوبي.

مصادر اخرى في حلب أفادت بأن الجيش السوري بدأ عملية عسكرية غربي المدينة واستعاد السيطرة على مركز إكثار البذار وعلى عدد من الأبنية على أطراف حيِّ "جمعية الزهراء".

يذكر أن وحدات من الجيش السوري في ريف إدلب اشتبكت مع مجموعات مسلحة هاجمت النقاط العسكرية المنتشرة بالريف المحرر من منطقة معرة النعمان، ما أدى إلى مقتل نحو 40 جندياً سورياً وإصابة 80 آخرين، حسب ما أعلن مركز المصالحة الروسي.

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الجيش السوري جبهة النصرة سوريا ريف ادلب معرة النعمان

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